Gué Pequeno, in arrivo la collezione (limitata) realizzata da Iuter

Per ricordare la data evento del 16 marzo al Forum, Iuter ha realizzato una capsule collection in onore di Gué Pequeno.

150 pezzi, divisi in 50 t-shirt, 50 felpe e 50 bandane per celebrare la prima data del Sinatra Tour. I capi sono stati realizzati in collaborazione con Swarovski, che aveva già collaborato con il brand per creare i look unici della data al Mediolanum Forum.

Ognuno dei capi presenta la scaletta dell’evento stampata sopra.

I pezzi sono in vendita nello store di Milano e su Iuter.com.