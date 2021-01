Dress like a rockstar, con i mini film di Aniye By

Alzi la mano chi non ha mai sognato di essere una rockstar. Per scalare le classifiche e riempire gli stadi (perché un giorno torneremo a riempirli!) ci vogliono talento, grinta, determinazione. E il look giusto. Sui primi tre, ciascuno si domandi se ne possiede e in che misura. Quanto all’immagine ci si può sbizzarrire, anche senza vincere un disco di platino. A dare le giuste dritte fashion ci pensa Aniye By, il brand disegnato da Alessandra Marchi, che ha messo in piedi un progetto very rock, per raccontare la collezione Autunno/Inverno 2021/22.

Lotty Love è il titolo dello short music film interpretato da Carlotta Antonelli e diretto da Giulio Rosati, con gli abiti scelti dal brand in collaborazione con la stylist Ramona Tabita, questi ultimi legati a doppio filo con stelle dello showbiz italiano come Ghali, Elodie, Marracash. L’attrice, nel cast fisso della serie Tv Suburra, divide la scena con un’altra protagonista tanto incorporea quanto ipnotica, la musica e in particolare con un pilastro della scena Eighties, Fade to Grey dei Visage. Lanciata nel 1980, ma esplosa nel 1981 la hit è considerata il primo esempio di new romantic e accompagna il personaggio di Lotty Love in tutti e tre i cortometraggi, dove atmosfere misteriose e sensuali animano gli spazi del famoso Hotel Majestic a Roma, un omaggio alla Dolce Vita di Federico Fellini.

Nel primo episodio, The Phone, Lotty Love indossa un fasciante mini abiti con lacci conturbanti per evocare una sexyness prorompente, alla St. Vincent per intenderci. E dei boots con la zeppa che sono un omaggio alle stravaganze Seventies, da New York Dolls o da Elton John, se vi sentite più glam dentro. In più sulla scena c’è un accessorio in edizione limitata, disponibile sullo shop www.aniyeby.com dal 25 gennaio. E per scoprire altri modi per interpretarlo, basta aspettare il secondo episodio, dove Lotty Love vivrà momenti hot nell’ascensore dell’hotel.