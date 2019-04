David Bowie: la collezione speciale di Vans

Vans ha deciso di commemorare la vita di David Bowie con una collezione speciale: una linea di abbigliamento e una selezione di scarpe (per adulti e bambini) che ripercorrono le opere più influenti di Bowie per trasformarle in capi unici e iconici.

Una missione facile, visto che il Duca Bianco ha costellato la sua carriera di immagini immortali, in oltre mezzo secolo di carriera.

La collezione Vans x David Bowie comprende cinque diversi modelli di scarpe (Vans Classic Era, Slip-On 47, Sk8-Hi Platform 2.0, Old Skool, Classic Slip-On), magliette e cappellini. Alcuni modelli delle scarpe sono anche disponibili in versione kids.

La collezione debutterà il 5 aprile in alcuni selezionati store e on-line.

Da poco, Vans ha creato una collezione assieme i Led Zeppelin.