Carhartt WIP omaggia Fela Kuti

Carhartt WIP lancerà il 4 aprile una collezione speciale dedicata a Fela Kuti. Il pioniere dell’afrobeat e uno dei maggiori ispiratori artistici e politici del secolo scorso viene celebrato con alcuni capi realizzati per la primavera-estate 2019.

La capsule collection rappresenta la più grande collaborazione musicale di Carhartt WIP fino ad oggi, e si ispira alle opere d’arte del cantante, oltre che ai suoi testi.

Oltre alla collezione di abbigliamento, Carhartt WIP, Dazed e NTS Radio hanno collaborato alla realizzazione di un cortometraggio, One Day Go Be One Day, con l’artista londinese Akinola Davies e il rapper nigeriano Obongjayar. Il film sarà proiettato a Londra e in contemporanea a Parigi, New York e Milano.