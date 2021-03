Annacarla e Simona: «Con Aniye By abbiamo messo il rock nelle scarpe»

Rock’n’roll ovunque. Dallo stile alla personalità. Annacarla Dall’Avo e Simona Carlucci, fondatrici del profilo Instagram di grande successo @annacarlaesimona (che oggi conta più di 214 mila follower), hanno carattere ed energia da vendere. Non a caso, in questi ultimi anni, molti marchi moda le hanno scelte per progetti speciali e collaborazioni deluxe. L’ultimo progetto che le vede protagoniste è la capsule collection di calzature realizzata a quattro mani con Aniye By, marchio Made In Italy di abbigliamento e accessori, fondato e diretto da Alessandra Marchi. In anteprima, le abbiamo intervistate riguardo la nuova collezione in edizione limitata, che sarà disponibile a partire dal prossimo giugno.

Prima di cominciare… siete soddisfatte di come si è sviluppata la collezione?

Siamo davvero molto contente. Quando Alessandra (Marchi, nda) ci ha proposto il progetto abbiamo subito accettato: lei è una donna rock nell’anima come noi e non potevamo dirle di no.

Come è stato il primo incontro per il progetto con Aniye By?

Abbiamo conosciuto Alessandra circa un anno fa: c’è stato subito feeling, una bellissima energia. Siamo andate a visitare l’azienda a Carpi e abbiamo capito la direzione da prendere. L’idea di partenza è stata facile: abbiamo focalizzato tutta l’attenzione sul concept delle scarpe. E poi non ci siamo più fermate (ridono, nda). Abbiamo fatto ricerca nella nostre scarpiere guardando ai modelli che ci hanno fatto sognare, rigorosamente di pelle.

Il primo modello che avete disegnato?

Sono stati i boots, tipologia di scarpe che noi portiamo più spesso e che ci rappresenta. Anche Alessandra era d’accordo. Il risultato? Boots che davvero “spaccano”, con platform e con bandana che si può togliere e sfoggiare dove e come si vuole. Sono declinati in tre nuances: nero sporcato, black e leopardato. Inoltre, abbiamo puntato molto sui dettagli, perché fanno la differenza: come la creazione di un logo ad hoc per la collezione “Boots & Pumps Capsule“, che mixa le nostre iniziali con il nome del marchio.

Ci sono altri modelli?

C’è uno stivaletto molto rock, più rock degli altri, che si può indossare tutti i giorni lasciato morbido o completamente allacciato. Davvero molto comodo. Infine, ci sono due sandali con il tacco, colorful, con dettagli in bandana.

Perfetti per un concerto rock…

Esattamente! Amiamo molto la musica: non possiamo stare senza i brani dei Nirvana, di David Bowie, dei Red Hot Chili Peppers e anche dei Metallica. E questa nostra passione si declina anche nel nostro look di tutti i giorni: ci piace indossare T-shirt e felpe dei grandi gruppi musicali, quelli che hanno fatto la storia.

Le vostre follower apprezzeranno la collezione, secondo voi?

Assolutamente sì, non abbiamo dubbi. Anno dopo anno, con loro abbiamo creato un rapporto davvero molto solido, proviamo del vero affetto quando ci commentano una foto o ci scrivono in direct. Siamo sicure che non vedranno l’ora di indossare le nostre creazioni.