A$AP Rocky, Iggy Pop e Tyler, The Creator sono i volti della nuova campagna Gucci

In una mega villa sulla West Coast A$AP Rocky, Iggy Pop e Tyler, The Creator ballano, cazzeggiano e passano il tempo con il pappagallo di Iggy, Biggy Pop, e un esemplare di ara giacinto blu. È il concept del video per la campagna della nuova collezione Men’s Tailoring Gucci diretto da Harmony Korine, regista di cult come Spring Breakers.

La campagna, dal titolo Life of a Rock Star, segna una nuova collaborazione tra Korine e Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che ha riunito questi tre artisti, ciascuno con il proprio stile particolare, dando vita a un insolito e inaspettato dialogo per evocare visioni di un archetipico stile di vita da rock star in una lussuosa villa modernista californiana: «Il risultato è una campagna corale con tre uomini che, credo, si siano anche divertiti nel realizzarla. C’è un’immagine di eccentricità, perché loro sono, di fatto, eccentrici, e di divertimento, accompagnati dall’idea di quanto un certo tipo di ossessione per l’apparire possa creare un luogo comune che rimanda a una sorta di fratellanza. Era bello vedere questi tre uomini insieme, apparentemente diversi, ma invece molto simili», ha spiegato Michele.

«È un’altra tappa di questo viaggio. Con queste campagne sto esplorando modi diversi di essere eleganti, e questi tre uomini incarnano perfettamente questa idea. Mi piace raccontare l’eleganza in modi arbitrari e inaspettati e pensare che l’eleganza sia qualcosa per cui forse, a volte, non siamo nemmeno pronti. L’eleganza maschile può anche essere imprevedibile e strana».