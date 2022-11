Miss Bikini assoluta protagonista alla Swim Week di Gran Canaria

Il mondo del beachwear si rinnova costantemente per offrire a tutte le appassionate un prodotto perfetto tra design, innovazione e confort. Uno degli eventi di punta del settore per capire un po’ quali sono i nuovi trend della prossima stagione è la Gran Canaria Swim Week by Moda Calida, che anche quest’anno ha rappresentato un punto di incontro importante e si è tenuto per la 26esima edizione dal 20 al 23 ottobre negli spazi diExpoMeloneras a Maspalomas, in Gran Canaria.

L’appuntamento di respiro internazionale ha visto un’ampia presenza non solo di brand e stilisti provenienti dalla Spagna ma di molti brand internazionali tra cui per Italia ha spiccato Miss Bikini, star del settore, che ha presentato in anteprima alcuni temi della Beach Couture PE23 disegnata da Alessandra e Francesca Piacentini.

Miss Bikini, che da anni è tra i protagonisti della manifestazione spagnola in quanto brand di tendenza panorama beachwear internazionale, ha presentato l’eclettismo della sua nuova collezione nella sfilata centrale di sabato 21 ottobre. Un tributo alla femminilità più poliedrica, tradotto in modelli creati per esaltare le diverse fisicità con l’ausilio di tagli precisi e di lavorazioni e accessori preziosi. Innovazione che va di pari passo con la creatività attraverso stampe esclusive ispirate agli anni Settanta tra patchwork di pattern e color, disegni floreali e grafici pop.

Le collezioni Bikini e Beach Couture Miss Bikini diventano quindi epitome perfetta di un lusso gipsy e cosmopolita in cui c’è spazio anche per capi versatili e multiuso, dalle iconiche vestaglie agli abiti avvolgenti, creazioni perfette per la sera.

Le proposte Miss Bikini hanno sfilato davanti a una prima fila di livello mondiale, tra celebrities internazionali, influencer, star dei media e buyer provenienti da tutto il mondo, come ci si aspetta da quella che è la manifestazione di riferimento della moda mare in Europa. Un appuntamento fondamentale per un brand Made In Italy di qualità.