Make Everyday Extraordinary: il tour europeo di Lexus alla ricerca dello straordinario con LBX

C’è dello straordinario in tutti i giorni, basta cercarlo e soprattutto volerlo. Le forme, i colori, le atmosfere della novità e i suoni che trasformano l’ordinario in straordinario. È proprio questa la sintesi del concetto Everyday Extraordinary di Lexus, che quella sensazione di ‘incredibile’ dentro a qualcosa di apparentemente comune ha cominciato già da qualche tempo a mostrare in tour nelle città europee.

Prosegue quindi il viaggio di Lexus attraverso l’Europa, che ha già fatto tappa a Milano e Londra con i suoi eventi pop-up, intrapreso per celebrare e raccontare il nuovo LBX, acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, ovvero il SUV compatto nato dalla mano sapiente di designer e tecnici della casa giapponese, che estende il fascino del marchio Lexus a un nuovo territorio di mercato, alla ricerca di quel lusso autentico e offerto da un’auto dalle dimensioni ridotte, tra scelte stilistiche audaci e ricerca dell’Extraordinary in ogni dettaglio.

E quale modo migliore per intercettare lo ‘straordinario’, nelle faccende di tutti i giorni, se non quello di portare la fantasia e l’inaspettato nelle esperienze quotidiane? Se la prima esperienza firmata Lexus a Milano ha infatti trovato la sua forma ideale in un Car Wash, rivisitando il classico autolavaggio per trasformarlo in uno spazio rigenerante e immersivo nel cuore della città, a Londra è stata invece la volta di un Extraordinary Car Park, che tra luci e colori ha trasformato il QPark di Poland Street in un’esperienza artistica. Protagonista indiscusso, oltre a LBX, il design e tutte le sue forme.

Anche per l’evento londinese Lexus ha saputo stupire e coinvolgere i sensi dei partecipanti: la sintesi perfetta dell’unexpected proprio come nel caso di LBX, che abbraccia idee contemporanee nel design e nella tecnologia ma con le qualità distintive di Lexus, tra l’artigianalità del lusso e l’ospitalità Omotenashi, che si riassume nel concetto del mettere a proprio agio, nell’abitacolo del SUV come in un Car Park. In questo caso, un percorso pedonale con luci a led ha guidato gli ospiti verso l’ingresso, con onde di luce che prendevano vita attraverso l’attivazione vocale o al ritmo dei battiti cardiaci: le installazioni dell’Extraordinary Car Park hanno esaltato e raccontato tutti gli aspetti unici di un semplice parcheggio, reinventato attraverso l’inconfondibile ospitalità di Lexus.

Un vero e proprio tour, quello di Lexus, che punta già verso le prossime tappe. Dopo Milano e Londra, la trasformazione del quotidiano in esperienze sensoriali della casa automobilistica giapponese arriverà prossimamente a Madrid. La città spagnola farà da palcoscenico a una Extraordinary Art Gallery, le cui luci si accenderanno dal 26 al 29 ottobre a Plaza de Colon.

Per l’installazione a Madrid, lo spirito Lexus entrerà nei container marittimi in rosa acceso, alloggiati in uno degli spazi aperti più importanti della capitale spagnola. La galleria d’arte vedrà protagoniste le opere in 3D di noti artisti contemporanei, tra i quali l’architetto e designer Fabián Ñiguez e la muralista Lidia Cao, interpellate per rispecchiare l’essenza di Lexus LBX tradotta nell’arte, nel design e nella tecnologia.

Il tour europeo di Lexus potrebbe già chiudersi qui e invece prosegue con un’ultima tappa: perché cosa potrebbe esserci di più meravigliosamente ordinario di una panetteria a Parigi? Una vera e propria scommessa che Lexus, assieme al nuovo LBX, ha abbracciato e porterà in scena anticipando il lancio di LBX sul mercato all’inizio del 2024. La quarta e ultima esperienza pop-up della serie sarà infatti The Extraordinary Boulangerie, che si terrà a Parigi dal 23 al 25 novembre.

L’ordinario è straordinario e a Lexus piace così.