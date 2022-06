Mahmood chiude la Levi’s Week con un live speciale

Non solo design: a Milano si è conclusa ieri la Levi’s Week, una serie di appuntamenti realizzati ad hoc per festeggiare il nuovo Pop Up store del brand in via Cappelli 1.

E non si poteva chiudere se non con un concerto. Anzi, un secret concert, annunciato da Mahmood poche ore prima sui suoi canali social. Un live esclusivo, per i più veloci a registrarsi, che ha visto il cantautore suonare per un pubblico raccolto in una location speciale: il cortile di Emergency, in via Santa Croce.

Un misto di canzoni nuove e successi che i presenti non dimenticheranno facilmente. Ecco qualche foto dell’evento:

