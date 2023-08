Lil Tay è morta davvero? La storia misteriosa dell’influencer 14enne

Siamo proprio sicuri che l’influencer e rapper canadese Lil Tay sia morta a soli 14 anni? La certezza, nonostante un lungo post su Instagram pubblicato dalla famiglia ne confermasse il decesso, non si può ancora avere per varie ragioni che hanno dell’incredibile. «È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire (Claire Hope il vero nome, ndr). Non abbiamo parole per esprimere l’insopportabile perdita. Questo avvenimento è stato completamente inaspettato e ci ha lasciato scioccati. La perdita di suo fratello aggiunge altro dolore» si legge nella nota, aggiungendo che sarebbe venuto a mancare anche il fratello Jason Tian. Come siano avvenuti questi decessi, però, non è dato sapere e naturalmente in molti si pongono delle domande.

Anche perché dopo poche ore è stato il padre ed ex manager dei due giovani a non confermare la notizia. In questo caso, pare che dietro si nasconda una spinosa contesa legale. È vero che già nell’annuncio social si leggeva di «morte improvvisa» di Lil Tay, oltre al fatto che non erano note le cause del decesso, anche per questo la famiglia chiedeva «gentilmente privacy, poiché le circostanze che circondano Claire e la morte di suo fratello sono ancora oggetto di indagine», solo che subito dopo si è aggiunta la precisazione della polizia di Los Angeles che non ha confermato i due decessi (come riportato su Insider). Non solo, perché, a quanto pare, le forze dell’ordine locali, del dipartimento di polizia di Vancouver, non avrebbero notizie della morte della 14enne e del fratello Jason Tian.

Lil Tay era diventata una star dei social a 9 anni quando, nel 2017 cominciò a postare foto e video che la ritraevano come una rapper famosa e che ostentava le proprie ricchezze. Ville, auto, soldi, ma anche un linguaggio sprezzante l’avevano portata a essere seguita da più di 3 milioni di follower, il tutto grazie alla collaborazione del fratello che, molti sostengono, fosse il regista delle sue peripezie (e anche la voce fuori campo). La 14enne non è nuova a trovate estreme, come nel 2018 quando sparì dai social per un periodo. Allora si parlò di una disputa legale in corso per la sua custodia tra il manager (Tsang), il padre (Christopher Hope) e il promotore (Chris Jones) da una parte, mentre dall’altra la madre Angela Tian e il fratello. Anche per questo, sull’ennesimo annuncio choc, in molti avanzano dei dubbi.