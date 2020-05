Lexus UX Hybrid: debutta la Midnight Edition

Lexus, il brand premium del gruppo Toyota, non si è fatto di certo intimidire dal lockdown. Proprio in questi giorni torna sul mercato con la Midnight Edition di UX Hybrid, edizione che rende il crossover più accattivante e soprattutto tecnologicamente più avanzato. Merito di una dotazione di serie che permette le connessioni a 360°.

Oltre alla piattaforma di connessione Data Communication Module (DCM), in grado di registrare alcuni dati di utilizzo della vettura e aggiornare in tempo reale il cliente sullo stato d’uso del veicolo grazie all’app Lexus Link, su UX Midnight Edition troviamo il nuovo sistema Multimediale (MM 19) con Smartphone Integration di Apple Car PlayTM e Android AutoTM” e la funzionalità di aggiornamento delle mappe “over the air” che consente agli utenti di scaricarle automaticamente e direttamente nel dispositivo multimedia della vettura.

La nuova versione è disponibile nel colore Nero Grafite e si distingue per il design dei cerchi in lega da 18” nero opaco, per le profilature silver laterali, anteriori e posteriori così come per gli interni neri e il battitacco retroilluminato. Guardate qui:

In dotazione anche il Lexus Safety System+, il pacchetto dedicato alla sicurezza stradale che permette in molti casi di prevenire gli incidenti prima che accadano e che include il Pre-Crash system (PCS) con rilevamento pedoni (anche notturno) e ciclisti (solo diurno), assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta (LTA), fari abbaglianti automatici a LED (AHB) per migliorare la visione notturna, riconoscimento segnaletica stradale (RSA) e Cruise Control adattivo (DRCC) che regola la velocità in base al veicolo che precede e dotato anche di funzione ‘start and stop’.

Una vettura che punta a rinnovare il parco circolante italiano, grazie ai forti incentivi (gli Hybrid bonus per chi passa al Full Hybrid Electric di Lexus senza vincoli di permuta o rottamazione) che sono l’impegno del gruppo a implementare sempre più la qualità dei veicoli, mettendo al centro sostenibilità e ambiente. Anche per il nuovo Lexus UX Midnight Edition è confermato il programma Lexus Hybrid Service che prevede la possibilità di avere una garanzia supplementare esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente. Tutte le info le trovate sul sito ufficiale.