Le meraviglie di Taschen in svendita a Milano

Fondata nel 1980 a Colonia, Taschen è una delle più importanti case editrici del mondo di libri e volumi sull’immagine in tutte le sue forme: architettura, arte, design, moda, cinema, fotografia… i migliori artisti del mondo hanno pubblicato per Taschen, che ora metterà in vendita i suoi volumi in una svendita esclusiva: Dalì, LaChapelle, Araki, un volume sulle più belle copertine della storia della musica, ce n’è per tutti i gusti.

Dal 30 gennaio al 2 febbraio la casa editrice offrirà sconti fino al 75% su volumi da esposizione o leggermente danneggiati. La svendita sarà disponibile online sul sito di Taschen, oppure nel negozio di via Meravigli a Milano.