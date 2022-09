Le labbra di Venezia 79 hanno il gusto di GinGarby

Non esiste una festa di successo senza un buon gin; è una regola. E potevano noi esimerci dal rispettare questa regola per la grande festa di Rolling Stone Italia per Venezia 79? Certo che no.

Ad accompagnarci o, ancor meglio, a bagnare le labbra di attori, registi e addetti ai lavori che festeggeranno le star della Mostra nel nostro party esclusivo di mercoledì 7 settembre al Lido, sarà Gingarby, il giovane gin marchigiano che sta facendosi conoscere in tutta Italia grazie al suo mix di gusto e design, passione e arte.

Nato da quattro ragazzi, nel 2018, GinGarby racchiude le Marche all’interno di una bottiglia. Dai monti Sibillini al mare Adriatrico, i quattro amici hanno raccolto il ginepro selvatico, che dona al gin la sua inconfondibile identità dall’impronta selvaggia, e lo hanno mischiato con la brezza marina, nella quale hanno scoperto i valori che più li accomunano: il viaggio, l’amicizia, la passione.

Per l’occasione si potrà anche assaporare GinGarby – First Love, che al ginepro unisce la mela rosa dei Monti Sibillini. Da non perdere anche il nuovissimo GinGarby – Sunny Dry, un gin che fa parte della famiglia solo da pochi mesi e che sorprende per il suo gusto secco e deciso, con note agrumate date dall’arancio biondo del Piceno, richiamo al territorio d’origine dell’avventura di GinGarby, e dai limoni di Amalfi. GinGarby sarà quindi il compagno ideale per il nostro party. Immancabile.