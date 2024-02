Lauretana, l’acqua più leggera d’Europa, arriva a Sanremo

Leggero, prima di tutto: questa la parola d’ordine di Lauretana, l’acqua campione in Europa per leggerezza della bevuta. Un litro di acqua Lauretana, infatti, ha un residuo fisso di soli 14 milligrammi, che si uniscono a 0,88 milligrammi di sodio e a una durezza di 0,60 per garantire un sorso perfettamente piacevole, ogni volta.

L’ideale per le lunghe giornate – e notti! – passate in compagnia durante Sanremo, occasione musicale dell’anno italiano. Quest’anno, inoltre, Lauretana sarà l’acqua ufficiale di uno speciale party organizzato da Rolling Stone Italia in occasione del Festival questo 8 febbraio, dalle 22:30 alle 03:00, presso il Circolo dei Canottieri della città dei fiori.

La collaborazione viene suggellata in un luogo storico ed esclusivo: il Sanremo Rowing Club è infatti attivo dal 1933 e si trova in uno dei luoghi più suggestivi della città, lungo il Porto Vecchio e a pochi passo dal Teatro Ariston.

L’azienda di Graglia (BI) sarà a disposizione degli ospiti della location per tutta la durata di Sanremo, come bevanda ufficiale di accompagnamento agli aperitivi e ai pasti – rigorosamente leggerissimi – che saranno serviti dal 6 al 10 febbraio 2024, dalle 18:30 alle 20:30.