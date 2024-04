Laura Pausini sceglie Balestra per il world tour

Per l’apertura di tutti i concerti negli Stati Uniti Laura Pausini ha indossato il custom realizzato per lei da Balestra e composto da un trench ricamato in paillettes all-over, una camicia in seta e un pantalone flare in paillettes, tutti dai toni dal rosa all’aubergine. Un outfit che conferma la collaborazione tra la maison fondata a Roma nel 1959 e l’artista.

Il brand ha dimostrato ancora una volta di essere all’avanguardia investendo nella qualità votata all’haute couture e mantenendo una stretta collaborazione con la musica.

Sofia Bertolli Balestra, direttore artistico e rappresentante della terza generazione, ha oggi il ruolo di scrivere una nuova pagina della storia della maison nata oltre sessant’anni fa e quale modo migliore se non quello di affiancarsi ad un’artista internazionale come Laura Pausini? Qui l’immagine del look: