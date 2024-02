Olly, AKA 7even e Gaia. Sono gli artisti con cui siamo saliti in macchina per una serie di interviste dedicate alle loro prime volte. Per le strade sanremesi, gli artisti hanno guidato un’auto insieme a Locauto Group – azienda leader nel settore del noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 90 sedi in tutta Italia – e, al volante – ci hanno raccontato una serie di aneddoti sulla loro carriera, a partire proprio dalla prima volta a Sanremo.

“La prima volta in studio è stato come sentirsi alla NASA”, ci ha raccontato per esempio il cantautore genovese Olly, ricordando il suo esordio in un vero studio di registrazione, passando poi in rassegna anche la sua prima grande figuraccia fatta dal vivo, superata con una classica attitudine “the show must go on”. E sul proprio “battesimo” a Sanremo, ha detto che è stata un’esperienza tanto emozionante quanto divertente.

La prima volta Sanremo Edition powered by Locauto || Olly

Watch this video on YouTube

AKA 7even è tornato con la mente alla sua prima esibizione live, fatta quando aveva sei anni in occasione di una gara canora, prima esperienza piuttosto simile a quella televisiva che ha poi determinato il suo successo. Il cantante napoletano ha poi ammesso l’emozione “forte, forte, forte” della prima volta in cui ha ascoltato una propria canzone alla radio.

La prima volta Sanremo Edition powered by Locauto || AKA 7even

Watch this video on YouTube

Infine, l’italo-brasiliana Gaia, invece, ha ricordato con noi la sua prima volta sul palco, un momento in cui ha realizzato che “quando ho portato le mie canzoni in portoghese ho capito che il pubblico aveva una connessione con me: da quel punto in poi mi sono resa conto che il sogno poteva essere qualcosa di concreto”, descrivendo inoltre le energie della città di Sanremo che “tira fuori la forte emotività delle persone”.

La prima volta Sanremo Edition powered by Locauto || Gaia

Watch this video on YouTube

Guidando un’auto con Locauto, tutti gli artisti hanno ricordato con piacere la loro prima volta al volante. “Mi piace tutto il cerimoniale dell’andare in macchina e del roadtrip”, ci ha raccontato Gaia. E se per AKA 7even la passione per la guida è qualcosa che “ho ereditato da mio padre”, Olly non ha dubbi su quanto gli piaccia guidare: “Lo farò per sempre”.