La nuova campagna di Pornhub ti regala un giro in moto gratis

Pornhub – che non ha bisogno di presentazioni, sapete cos’è – ha deciso di impegnarsi per la mobilità sostenibile annunciando una collaborazione con MiMoto, il primo servizio Made in Italy di scooter sharing 100% elettrico a flusso libero, attivo nelle città di Milano, Torino e Genova. La campagna si chiama “A Ride With Pornhub” e permetterà di effettuare un giro gratuito di 15 minuti ad ogni utente italiano sugli scooter MiMoto per 72 ore, a partire da domani.

“Noi di Pornhub teniamo particolarmente alla salute del pianeta, un tema che è stato al centro di nostre iniziative passate”, spiega Corey Price, vicepresidente di Pornhub. “Il nostro pubblico italiano è molto numeroso, per questo siamo felici di poter offrire ai nostri fan italiani delle corse gratuite sugli scooter di MiMoto, al fine di incentivare una mobilità sostenibile”.

Questo regalo è solo l’ennesimo che Pornhub fa agli italiani – nei mesi scorsi, durante il lockdown, il sito aveva reso disponibile gratis il suo servizio Premium per aiutare gli italiani chiusi in casa a… non annoiarsi, oltre a fare donazioni a diverse organizzazioni italiane attive durante l’emergenza.