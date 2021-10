La musica di Populous e Protopapa per una serata davvero unica a Bari

«Bari, una città bella e affascinante, che si è lasciata scoprire e si è raccontata senza veli». Sono queste alcune delle parole pronunciate da Nicolò De Devitiis nel discorso di presentazione di Truly Unique People by Ploom, la mostra allestita in via Sparano da Bari fino a domenica 17 ottobre. Perché i volti ritratti nelle foto esposte raccontano appunto la storia di una città capace di viaggiare verso il futuro e incantare, sorprendere, sempre in elegante equilibrio tra tradizione e innovazione.

E se ogni istante catturato grazie all’obiettivo di un fotografo è unico e irripetibile, non poteva essere che un evento unico e irripetibile il vernissage della mostra Truly Unique People by Ploom, party organizzato in collaborazione con Rolling Stone lo scorso 6 ottobre al sesto piano del Grande Albergo delle Nazioni, location affacciata su uno dei luoghi più iconici di Bari: il lungomare cittadino, ancora più affascinante illuminato di notte.

Tra il pubblico della serata erano presenti personalità note locali, influencer e i protagonisti dell’operazione culturale portata in città da Ploom: hanno potuto vedere in anteprima le 33 fotografie che compongono la mostra Truly Unique People, oltre che un video dedicato al progetto, raccontato proprio dalla voce narrante di Nicolò De Devitiis.

E Nicolò a fine serata ha raggiunto in consolle i dj pugliesi Populous e Protopapa: già coinvolti precedentemente nelle iniziative Truly Unique People di Ploom, i due musicisti hanno dato un ulteriore tocco di unicità al vernissage con le loro canzoni e i loro mix, testimonianza sonora e visiva del fermento artistico del territorio: una musica che nasce nell’Adriatico e fa ballare tutta Europa.

«L’augurio che vi faccio», ha detto Nicolò durante il lancio dell’evento, «è che guardando questi scatti troviate tutti voi una parola, uno sguardo, una citazione che vi faccia vivere per un secondo la magia che caratterizza questa città». E questa è stata un’altra serata magica di Bari, durata ben più di un secondo: una magia di cui potete godere con i vostri occhi visitando la mostra Truly Unique People by Ploom in via Sparano da Bari fino a domenica 17 ottobre. Ogni volto ritratto è una storia davvero unica da scoprire.