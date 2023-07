La grigliata perfetta? Ecco i 10 consigli per non sbagliare in vista di Ferragosto

Grigliatori di tutto il mondo, questa è per voi: arriva il miglior momento dell’anno per fare un barbecue in famiglia o con gli amici. E quest’anno DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping nei negozi fisici facendo risparmiare tempo e denaro, ha pensato a un vademecum per supportare gli italiani nella grigliata perfetta con alcuni semplici consigli.

Ecco tutti i suggerimenti, i trucchi e le indicazioni per fare bella figura con amici e parenti, o per creare quella che per Homer Simpsons è «un’ottima occasione per conoscere i vicini anche fuori dal tribunale».

Pulizia della griglia: iniziamo subito dal tasto dolente, il momento più detestato dai grigliatori. Ebbene sì, la buona pulizia della griglia è il primo passo fondamentale per la grigliata perfetta. Una griglia sporca può infatti influire sull’aroma e il sapore degli alimenti e, inoltre, aumentare il rischio di contaminazione batterica. Per questo dovete pulire la griglia con una spazzola di metallo prima e dopo ogni utilizzo. Evitate prodotti chimici per cortesia.

Marinatura: per ottenere il massimo sapore e tenerezza dai prodotti, dovete marinare la carni in largo anticipo e dovete scegliere tagli adatti alla cottura al barbecue. La carne, infatti, non è tutta uguale e lo sapete benissimo. Attenzione, però, la marinatura perfetta non esiste e sarà necessario sceglierla a seconda di cosa si vuole cucinare. Ad esempio, una marinata a base acida col succo di limone o l’aceto è perfetta per le carni bianche come il pollo o il tacchino; quella a base di vino rosso o birra si abbina bene alle carni rosse come il manzo o l’agnello. Ricordatevi: la carne deve marinare per almeno 30 minuti, ma il consiglio è di lasciarla lì qualche ora o, ancora meglio, tutta la notte precedente alla grigliata.

Cottura: si consiglia in primo luogo di regolare la temperatura della griglia a seconda del tipo di alimento da cucinare e di non spostare gli alimenti troppo frequentemente per evitare la perdita di umidità e la dispersione del sapore. Inoltre, è preferibile utilizzare una pinza o una spatola per girare gli alimenti ed evitare di usare la forchetta, per non perforare la carne e far perdere i succhi.

Carne: barbecue = carne. Nella survey condotta da DoveConviene, l’88% degli italiani preferisce mangiare carne durante una grigliata. In particolar modo, la carne preferita risulta quella di maiale, che, con oltre il 41% dei consensi, stacca il Manzo, al 29%, e l’Agnello, al 21%. Ma quali sono i tagli migliori? I più adatti e più diffusi sono quelli che hanno una consistenza morbida, una buona quantità di grasso intramuscolare e una discreta resistenza al calore. Ad esempio la costata, le costine, la fesa e la salsiccia. Anche i tagli di carne meno pregiati e conosciuti, però, possono diventare deliziosi sulla griglia. Ne sono esempi il diaframma, il flank steak, anche noto come bavette, e il brisket (un classico americano, ormai), parte muscolare della pancia del bovino. Questi tagli richiedono una marinatura più lunga e maggiore attenzione, ma possono essere delle vere rivelazioni per le grigliate.

Pesce: la grigliata a base di pesce è la seconda più apprezzata dagli italiani, con il 6% delle preferenze. Questa preferenza è dettata anche dall’ampio ventaglio di sapori che i pesci offrono. Si possono scegliere gusti più intensi e decisi, come il Salmone o lo Sgombro, che essendo più grassi si adattano bene alla griglia per la consistenza e per i sapori che vengono impreziositi dall’affumicatura. Ma anche sapori più delicati, come la Spigola, anche detta Branzino. Per chi, invece, volesse cimentarsi con marinature più spinte per una grigliata di pesce, si prestano alla perfezione Tonno, Pesce Spada e Orata.

Verdure: se per quasi tutti rappresentano un accompagnamento fondamentale, a prescindere dalla star della grigliata, per il 5% degli italiani sono proprio loro le vere protagoniste. Dalle varietà più tradizionali, come zucchine, peperoni e melanzane, per semplicità di preparazione e versatilità, a quelle meno usuali, come ad esempio gli asparagi, perfetti per la loro consistenza soda e un sapore delicato, che possono essere spennellati con olio d’oliva o aromatizzati con aglio e limone per un sapore ancora più intenso. Senza dimenticare il mais, che con un po’ di burro, sale e pepe diventa sulla griglia una vera prelibatezza.

Accompagnamenti: importanti per gustare al massimo ogni portata nelle sue diverse sfaccettature. Per quanto riguarda i contorni, si consiglia di preparare qualcosa che offra un gusto fresco al palato, in modo da creare un distacco netto con le portate: dall’insalata greca ai pomodorini freschi con sale, origano e olio, le soluzioni possono essere davvero illimitate. Fondamentale però non dimenticarsi del pane: si può scegliere una delle diverse specialità locali che ogni regione offre, oppure le classiche fette da tostare e trasformare in bruschette, magari con un’aggiunta di olio e aglio.

Bevande: la tavola dovrà essere in grado di rispondere alle esigenze di tutti i commensali. Per questo, la survey di DoveConviene arriva in soccorso di chi si sta chiedendo quante e quali bevande comprare: il vino rosso risulta la bevanda preferita da accompagnare alla grigliata, con oltre il 36% delle preferenze. Seguono poi al 28% la birra, al 16% le bevande analcoliche, al 12% l’acqua e all’8% il vino bianco. E voi, cosa preferite?

Salse: accompagnare la carne con la salsa giusta può arricchire il sapore del piatto e renderlo più gustoso, aggiungendo un tocco di dolcezza, acidità o piccantezza e creando un equilibrio di sapori e aromi. Per questo, è bene capire quali siano i desideri degli ospiti, ma sappiate che la Salsa BBQ è preferita come accompagnamento per la griglia dal 48% degli italiani, la maionese dal 25% e il ketchup dal 13%.

DoveConviene fare gli acquisti: last but not least, un occhio al portafoglio. Se è molto bello grigliare, è ancora più bello farlo senza spendere una fortuna. Circa l’89% degli italiani farà infatti i propri acquisti al supermercato, con una spesa media che nell’82% dei casi non supererà i 100€. Allora, per chi vuole capire dove trovare le migliori offerte vicino casa e cogliere le migliori occasioni, il sito o l’app di DoveConviene è la soluzione ideale!

Ora sapete tutto!

Buona grigliata!