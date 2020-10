La batteria non è più un problema con HUAWEI P smart 2021

Huawei lancia sul mercato HUAWEI P smart 2021, l’ultimo arrivato nella gamma dell’azienda cinese che ha un grande obiettivo: farci dimenticare, finalmente, l’annosa questione della durata della batteria dello smartphone. Basta girare con il caricabatterie quindi, con il nuovo modello che promette una durata fino a due giorni di utilizzo intenso.

Disponibile al prezzo consigliato di 229,00 euro, con memoria interna da 128 GB e memoria esterna estendibile fino a 512 GB3, HUAWEI P smart 2021 ha una batteria da 5.000 mAh che assicura fino a 48 ore di utilizzo e riproduzione video per circa 23 ore, grazie anche ad un algoritmo di risparmio energetico basato sull’Intelligenza Artificiale. Inoltre, grazie a HUAWEI SuperCharge da 22,5 W5 è possibile ricaricare rapidamente la batteria per rimanere sempre connessi e produttivi. Bastano 10 minuti di ricarica per due ore di visualizzazione video, per capirci. Le foto:

Fino al 1 novembre, HUAWEI P smart 2021 è in vendita con un’offerta di lancio: chi pre-ordina o completa l’acquisto entro tale data, riceverà Huawei FreeBuds 3 incluso nel prezzo (valore commerciale 139,00€), oltre a 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su HUAWEI Cloud per 12 mesi.

HUAWEI P smart 2021 è dotato dei Huawei Mobile Service, HUAWEI Petal Search e HUAWEI AppGallery, terzo store di app al mondo grazie al quale è garantito l’accesso a oltre 96.000 app tra le più richieste e utilizzate, come ad esempio:

BANCHE E PAGAMENTI:

· Ubi Banca

· Relax Banking Mobile di ICCREA

· My Carta BCC

· Banca Sella

· Hype

· Satispay

· FINECO

· Webank

· Mediolanum

· Tinaba

ENTERTAINMENT:

· SKY Go

· DAZN

· Infinity

· SportMediaset

· CHILI

· UCI Cinema

· Rai Play

· Mediaset Play

· Leghe Fantacalcio

· Deezer

UTILITÀ:

· Libero Mail

· Casa.it

· Immobiliare.it

· Subito.it

· IlMeteo.it

· ITTaxi

· Zig Zag scooter sharing

· Moovit

· NEN energia

SOCIAL:

· Tinder

· Snapchat

· Tik Tok

· Facebook

· Whatsapp

DELIVERY & FOOD:

· Foodora

· Burger King Italia

· Roadhouse

· Just Eat

· Tannico

· Domino’s Pizza

SHOPPING:

· Amazon Shopping

· Yoox

· Piazza Italia

· ePrice

· TrovaPrezzi.it

· Zara

· Asos

· Coin

Tutte le info sul sito ufficiale, qui.