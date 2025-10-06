Jameson Distilled Sounds Palermo: il viaggio musicale è iniziato

FOTO
È tornato il format musicale firmato da Jameson Whiskey, e il viaggio è iniziato da Palermo.
Big Joe a Jameson Distilled Sounds Palermo.
La seconda stagione raddoppia con un calendario più lungo e più ricco: cinque città, da ottobre 2025 a maggio 2026, con concerti, talk, dj set, il tutto pensato per creare connessioni reali.
Eternal Love a Jameson Distilled Sounds Palermo.
