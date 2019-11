La prima volta di Danika Mori e Steve Mori

In meno di tre anni hanno totalizzato quasi 700 milioni di views su Pornhub, diventando delle vere e proprie star del sito per adulti più famoso al mondo. Federica e Stefano, meglio conosciuti con il nome di Danika e Steve Mori, sono due ragazzi siciliani, 29 anni lei e 30 lui, che nel 2016 hanno deciso di aprire un profilo su Pornhub dove, in sole 2 settimane, ottengono 16 milioni di visualizzazioni.

Una coppia di fidanzati che ha iniziato quasi per gioco, ritrovandosi dopo poco tra i content producer di maggior successo di Pornhub. Infatti, ad oggi il loro canale conta oltre 200 video disponibili e più di 500mila iscritti. Danika, inoltre, si è anche aggiudicata due Pornhub Awards come Top Anal Performer nel 2018 e come Top Squirting Performer nel 2019.

Numeri che hanno portato Pornhub ha ingaggiare i due ragazzi nel Model Program, il progetto con cui il sito mette a disposizione alcuni strumenti di marketing – un blog, video di suggerimenti e assistenza continua – in modo che gli utenti selezionati possano far crescere il proprio profilo e massimizzare i guadagni.

Federica e Stefano sono passati a trovarci in redazione, per raccontarci tutte le loro prime volte, dal loro primo incontro fino al primo squirting, passando dal primo video o dalle loro prime esperienze con il porno.