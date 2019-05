A$AP Rocky: tutta la verità su #MYCALVINS

La verità, nient’altro che la verità? Questo è quello che Calvin Klein ha chiesto ad A$AP Rocky per la nuova campagna I Speak My Truth in #MyCalvins, un’operazione che vuole lasciare libero spazio alle parole dei personaggi più influenti di oggi.

Da Billie Eilish a Bella Hadid, da Kendall Jenner a Troye Sivan, 11 personalità del mondo dello spettacolo hanno detto la loro personale verità.

A noi, l’ha raccontata proprio A$AP Rocky.

Hai detto la verità nell’ultima campagna #MYCALVINS. Com’è stata per te l’esperienza sul set? Difficile? Snervante? Facile? Divertente?

È stato hot and cold, letteralmente! (Ride) Tuttavia, l’esperienza è stata un piacere, come al solito. Potrei lavorare sempre con il team di Calvin.

Come ti fa sentire indossare Calvin Klein?

Non ho intenzione di mentire, indossare Calvin Klein mi fa sentire parte della sua storia iconica.

Come ti sei preparato per le riprese?

Ho passato molto tempo con il mio personal trainer, Efua, e ho seguito una buona dieta.

Qual è una cosa che i tuoi fan non sanno di te?

Sono molto disciplinato… Ora che sono sobrio (ride)…

Descrivi il tuo stile personale.

Non è mai lo stesso, ma mi rappresenta sempre.