In giro per Sanremo con la FIAT Topolino

«La canzone del sole di Lucio Battisti: un pezzo che porta gioia e spensieratezza, rappresenta la tradizione e non tramonta mai». Giuseppe Galassi, Managing Director di FIAT e Abarth in Italia, sceglie questo pezzo del canzoniere italiano per raccontare in musica la Topolino, la nuova city car che vedremo girare per le vie di Sanremo nei giorni del Festival.

E sarà sicuramente un piacere vederla nelle strade sanremesi, ma non la sentiremo affatto perché la Topolino è un silenzioso veicolo elettrico, anzi, come specifica lo stesso Galassi: «Un quadriciclo, anche se è un po’ stretto definirla così: possono infatti guidarla anche i 14enni perché basta il patentino, ma il suo utilizzo è in linea con quello di un’auto a due posti. È pensata per una mobilità urbana sostenibile e accessibile a tutti».

A proposito di accessibilità, il nome Topolino è ovviamente un tributo alla storia della FIAT: «Volevamo manifestare le nostre origini ricordando la prima, storica 500 che ha regalato la mobilità a tutta Italia, noi abbiamo sempre la stessa ambizione».

La scelta di portare la Topolino a Sanremo è radicata nel DNA di FIAT, spiega Galassi: «Il Festival è tradizione e innovazione e il nostro brand si sta innovando, supportando concretamente la transizione elettrica. Ed è per questo che siamo a Sanremo, considerato anche il nostro legame con la musica: pensiamo alla 500 elettrica by Bocelli o al fatto che siamo stati sponsor dell’Eurovision».

Parlando della Topolino, Galassi ripete spesso due parole, gioia e risate: «Proprio perché è un quadriciclo, l’abbiamo presentata all’Eicma, il salone delle moto: ero incantato dalla reazione di chi la vedeva per la prima volta: è un mezzo che scatena sorrisi e ricordi. Ricorda molto la sua antenata, ma è una vettura smart che, per autonomia e dimensioni, garantisce mobilità quando e dove vuoi».

La Topolino è lunga 2 metri e 53 centimetri e larga 1 metro e 40 centimetri, raggiunge una velocità massima di 45 km/h e ha un’autonomia di 75 km, si ricarica al 100% in 4 ore. Costa 9.980 euro, e su prezzo e modalità di consegna torneremo a breve.

Ma com’è guidarla? «L’ho provata personalmente», racconta Galassi, «e quando ho riconsegnato la chiave ho detto una sola cosa: abbiamo reso semplice la semplicità. È un mezzo facile da guidare, gioioso, ti fa sorridere».

Al centro di tutto c’è comunque la sostenibilità ambientale: «È elettrica e dunque impatta zero», spiega Galassi, «ma oltre a ridurre le emissioni, abbatte l’inquinamento acustico ed è sostenibile anche in termini di lotta contro la congestione del traffico in città per via delle dimensioni ridotte».

Per questo la Topolino è un veicolo elettrico ottimo per i professionisti che devono muoversi nel centro città, ma – considerato che si può guidare con il patentino – è pensata soprattutto per stimolare una clientela ben più giovane, gli adolescenti: «La Gen Z è restia a prendere l’auto», ammette Galassi, «e quindi vorremmo rinnovare il loro interesse verso questo tipo di mobilità, permettendo ai genitori di offrire così una mobilità sicura ai propri figli: 4 ruote son più sicure di 2. E anche per il prezzo, è accessibile a tutte le famiglie».

Oltre alla possibilità di godere degli incentivi che abbassano il prezzo della Topolino fino a 7.500 euro circa, c’è infatti l’opportunità di prenderla in leasing con rate del tutto simili all’importo di un abbonamento mensile ai mezzi pubblici: 39 euro (Primo canone totale 2.582 €, durata 48 mesi: 47 canoni mensili da 39 €). «Come brand FIAT vogliamo supportare la transizione elettrica in Italia, anche grazie a una proposta commerciale accessibile a tutti, che permetta un’alternativa al trasporto pubblico».

E proprio perché la Topolino è un veicolo smart, giovane, anche l’acquisto è del tutto simile a quello di un qualsiasi prodotto on line, consegna a domicilio compresa: «È il primo quadriciclo che si può comprare in 3 clic, bastano 2 minuti», spiega Galassi: «È un business model innovativo. E oltre a essere presente nella nostra rete di concessionari, è possibile farsi consegnare la Topolino da un addetto specializzato, che ti suona a casa».

Ma ciò che rende accattivante la Topolino è l’aspetto, soprattutto nella versione Dolce Vita progettata per il mare: «È completamente aperta, con i cordoni laterali al posto delle portiere che ricordano le barche, da godere in assoluta libertà», racconta con entusiasmo il Managing Director di FIAT e Abarth in Italia Giuseppe Galassi.

E se il Verde Vita della Topolino rientra nella scelta di FIAT di usare per i propri veicoli «colori ispirati alla nostra terra, che ricordino la nostra bella Italia, e questo verde rimanda al cielo, al mare», la vera “arma segreta” della versione Dolce Vita è il doccino incorporato: «Un tubo integrato nell’auto con il serbatoio d’acqua, che ti dà la possibilità di fare una veloce doccia dopo una giornata trascorsa in spiaggia».