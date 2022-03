Il sito di un aeroporto calabrese è diventato… un po’ porno

Come riportato dalla testata online I Calabresi, un sito dedicato all’aeroporto di Lamezia Terme – diverso dal portale ufficiale gestito da Sacal – ha iniziato a pubblicare contenuti un po’ “particolari”.

Ad esempio, si legge che Lamezia «Ha molti luoghi di interesse e attrazione turistica, da qui l’importanza di avere un aeroporto internazionale che faciliti l’arrivo di porno turisti da qualsiasi parte del mondo» e che in città è possibile scovare «chioschi, freeshop e negozi di articoli da regalo youporn per acquistare quei prodotti o dettagli che hai dimenticato». Non dovesse bastare, ci sono anche alcune «sale pornhub VIP», che potrebbero rappresentare un ottimo passatempo per ingannare l’attesa del vostro charter per Siviglia.