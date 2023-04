Il Principe Harry sarà all’incoronazione di papà Carlo. Da solo

“Mi si nota di più se…”. È stato il tormentone delle ultime settimane, e ora arriva il verdetto: il principe Harry sarà presente all’incoronazione di papà Carlo III. Da solo.

«Buckingham Palace è lieto di confermare che il duca di Sussex assisterà all’incoronazione che si terrà all’Abbazia di Westminster il 6 maggio. La duchessa di Sussex resterà in California insieme al principe Archie e alla principessa Lilibet», recita una nota ufficiale diramata dal Palazzo.

Dopo il clamore suscitato dall’autobiografia Spare – Il minore, in cui Harry lancia varie accuse nei confronti del padre e di tutta la famiglia, sembrava non scontata (se non addirittura non gradita) la sua partecipazione all’evento.

Si attendono ora le reazioni: come l’avranno presa gli altrettanto “bastonati” William e Kate?