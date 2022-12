Il Natale è la festa più inclusiva che c’è, parola di Miss Bikini

Vi abbiamo già raccontato i successi del 2022 di Miss Bikini, il marchio di luxury beachwear italiano che sta, anno dopo anno, guadagnando un ruolo sempre più importante sul mercato internazionale. Con un mix di prodotti innovativi (nei materiali e nelle linee) che guardano alle diverse tradizioni per offrire una linea sempre al passo coi tempi e, perché no, anticipare nuove tendenze, il brand è stato recentemente assoluto protagonista della Swim Week di Gran Canaria e ha deciso, per chiudere l’anno in bellezza lanciando quindi le sfide del 2023, di augurare buone feste dichiarando con forza che il Natale deve essere la festa più inclusiva dell’anno.

Con una campagna di comunicazione d’eccellenza, in una località di tutto prestigio (Club Valentyne dell’hotel Valadier, a Roma), Miss Bikini va oltre il semplice spot e il semplice servizio fotografico per organizzare una vera e propria produzione cinematografica per presentare ad addetti ai lavori, appassionate e professioniste del settore la collezione SS23. Come tutti i brand all’avanguardia, anche Miss Bikini organizza la propria identità attorno all’inclusività e racconta come il beachwear debba essere un luogo non di conflitto e competizione, ma apertura e tolleranza. Non bellezze da copertina, non supermodelle, non esempi irraggiungibili, ma un giusto mix in cui ogni corpo e ogni bellezza trova lo spazio d’espressione e lo stile per valorizzarsi al meglio. Abiti in seta luccicanti, mini dress dall’alto tasso di seduzione, bikini etnici, ma anche costumi interi e tanto altro. Come non esiste una sola bellezza, non esiste un solo modo di intendere il corpo femminile in spiaggia e al mare.

Anzi, di più. Perché limitarsi al mare quando l’obiettivo è proprio quello di annullare steccati e esclusività? Chi lo ha detto che il beachwear deve essere solo estivo e, per di più, con una sola destinazione d’uso? Ecco quindi che per Miss Bikini la nuova moda deve essere ‘a-season’, senza stagione: con il costume da mettere sotto il blazer e il bikini da usare come top. Una moda che non vuole più essere vissuta come un mondo patinato, frivolo e indirizzato a poche persone che se lo possono permettere secondo certi canoni ormai superati.

Ecco quindi il Natale all’insegna dell’inclusività. La celebrazione della diversità in tutte le sue forme. Può sembrare un paradosso ma è proprio nella celebrazione della diversità che si valorizza l’unicità di ogni persona, dando risalto a quello che ognuno è al di là dell’età, del sesso, della religione, delle convinzioni e delle provenienze. Ogni persona è bellissima ed irripetibile, come le tre modelle protagoniste del nuovo video Miss Bikini e, con loro, le persone comuni chiamate a divertirsi. Il messaggio della nuova Campagna SS23 di Miss Bikini è proprio questo: la moda diventa raggiungibile, inclusiva e festosa, un mondo dove l’unicità di ciascuno di noi rappresenta un valore.