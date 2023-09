Il lungo viaggio nel Blues con Kat Dyson e i Bluemood

Un intenso viaggio dentro il blues, dalle sue radici e fino atmosfere del blues elettrico di Chicago, per una liturgia pagana celebrata con lo zampino di una ‘sacerdotessa’ del blues internazionale. Sul palco, quello del Blue Note milanese, a ripercorrere le tappe del genere musicale tornerà a dettare le note la formazione dei Bluemood, che per il loro concerto in programma mercoledì 20 settembre avranno come ospite d’eccezione la chitarrista Kat Dyson, virtuosa delle sei corde e vocalist, da Prince fino a Zucchero.

“Kat – hanno raccontato i Bluemood – è da tempo una fonte di ispirazione determinante per noi. L’abbiamo conosciuta grazie a Zucchero e ai concerti fatti per lui. L’amicizia si è consolidata in questi due anni e le sue ‘lezioni’ e racconti su cosa sia il blues e che cosa significhi, ci hanno fatto crescere enormemente. Quando abbiamo pensato a qualcosa di speciale per celebrare i nostri primi dieci anni, il pensiero è andato immediatamente a lei. Quando ha accettato di essere con noi sul palco del Teatro Ristori a Verona e del Blue Note a Milano è stato un sogno che si concretizzava”.

Un viaggio, quello della band veronese votata alle note del delta del Mississippi e dintorni, tra influenze, contaminazioni e un occhio anche al rock’n’roll, che con i concerti di questo periodo raggiunge quota dieci anni e punta dritto verso nuove avventure. “Abbiamo fatto esperienze che all’inizio della nostra storia era difficile immaginare – hanno spiegato i seguaci del blues – e le aperture fatte per alcuni dei concerti di Zucchero nel suo World Wild Tour 2022-23 in luoghi magici come l’Arena di Verona, la Reggia di Caserta o il festival di St. Margarethen in Austria, tanto per citarne qualcuno, ne sono il perfetto e più eclatante esempio. Avere deciso di proseguire il viaggio del blues ci ha fatto conoscere persone straordinarie e ci ha fatto suonare in contesti prestigiosi. Vogliamo pensare che questo viaggio continuerà a lungo”

Kat Dyson, sacerdotessa del blues con una carriera incredibile, è stata la chitarrista di Prince e da molti anni lo è in tutte le formazioni della band di Zucchero, per le quali è anche vocalist. Originaria della Virginia e residente a Los Angeles, la blues-woman incarna e interpreta lo spirito più autentico del blues e ne diffonde il verbo, questa volta volta insieme agli amici italiani. I biglietti per il concerto milanese di mercoledì 20 settembre si possono acquistare QUI.