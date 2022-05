Il 6 maggio ‘Effetto domino’ torna a Roma

Effetto Domino è la prima manifestazione in Italia dove alcuni tra coreografi e ballerini più talentuosi d’Italia hanno la possibilità di portare sul palco il proprio progetto sperimentando di fronte a colleghi e pubblico. Si terra allo Spazio 900 di Roma, in Piazza Guglielmo Marconi, venerdì 6 maggio a partire dalle 22. A esibirsi i coreografi Arianna Conti, Laura De Carolis, Livia & Mary, La B. Fujiko, Jasmine Andriano e Giordano Orchi, con la direzione artistica di Adriano Bettinelli, Irma Di Paola e Luca Paoloni.

Un evento che si è sviluppato dalla necessità di valorizzare il talento, stimolare un cambio generazionale nel settore e promuovere l’offerta coreografica nel nostro Paese, e che si è ormai trasformato in un appuntamento immancabile per gli addetti ai lavori e i tanti appassionati. Organizzato da Roberta Pitrone, prevede il medesimo format delle scorse edizioni nel quale verranno esaltate le performance di sette coreografi che si alterneranno sul palco dell’evento di danza più cool in circolazione di fronte a 1500 persone fra il pubblico, tra tra le quali almeno una cinquantina di celebrieties.

L’hashtag per seguire e raccontare l’evento è #eventodomino15.

