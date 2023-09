IF! Compie dieci anni, tra Rock’n’roll e arte dell’errore

Dieci anni sono una data importante. Soprattutto quando si tratta di appuntamenti culturali: la decima edizioni è sempre un momento fondamentale. Vuol dire che si è costruito qualcosa di importante. Riconosciuto nel tessuto cittadino. Rispettato e anche aspettato. Non più un esperimento ma un luogo di comunità di senso in cui far vivere idee e mettere in contatto le persone.

Dal 2 al 7 ottobre 2023 infatti torna a Milano il Festival della Creatività IF! Proprio per festeggiare la sua decima edizione all’insegna del dialogo tra creatività, innovazione e comunicazione. L’appuntamento è al Teatro Franco Parenti, uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, e le premesse sono molto belle. Del resto, dieci non capitano ogni anno!

Ma facciamo un passo indietro: fin dalla sua nascita nel 2014, IF! Festival della Creatività si è concentrato sulla promozione e la celebrazione della creatività come elemento centrale dell’industria della comunicazione. Organizzato da ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA – Aziende della Comunicazione Unite, in collaborazione con YouTube, il festival è un trampolino di lancio per ispirazione, formazione, networking e intrattenimento.

Il tema scelto per la decima edizione è il Rock’n’Roll. Mica male! È un richiamo a rompere gli schemi, a osare e a non temere di sbagliare. Anche perché quasi sempre dagli errori nascono le idee più straordinarie… e sicuramente inattese. Lo sapete tutti che uno dei dolci più famosi di Massimo Bottura, forse il più grande chef italiano nel mondo, sicuramente quello più rock’n’roll, è nato da un errore, no? Ecco: è proprio questa la filosofia che IF! abbraccia con audacia.

Il festival ospiterà una serie di eventi che siamo sicuri vi piacerebbe moltissimo lungo tutte le quattro giornate di IF! Digital Première, dal 2 al 5 ottobre, e le due giornate dal vivo al Teatro Franco Parenti di Milano, il 6 e il 7 ottobre dove, oltre a offrire spazi di conferenza, aprirà le sue porte per un suggestivo party nei Bagni Misteriosi, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

L’eclettica line-up di ospiti per questa edizione include nomi di spicco come Rankin, il famoso fotografo britannico fondatore di Dazed&Confused, noto per i suoi ritratti di celebrità come la regina Elisabetta II, Madonna, Kate Moss e Mick Jagger. Poi ci sarà Sir John Hegarty, pioniere della pubblicità e fondatore dell’agenzia Bartle Bogle Hegarty (BBH), e Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e icona del rock italiano. L’arte culinaria italiana non sarà trascurata, proprio per quello che abbiamo detto prima e ci sarà proprio lui, Massimo Bottura, che condividerà le sue “avventure senza rete” in un’intervista condotta da Massimo Bernardi.

La scrittrice e divulgatrice Flavia Carlini si concentrerà sulla necessità del conflitto per difendere la democrazia. Gio Russo, Live Content Creator per Gio Russo Production, svelerà i segreti del montaggio video quando si ha solo uno smartphone a disposizione. Il festival non trascura il divertimento, con il “Bar Spot Rock’n’roll Edition” di Francesco Bozza e Armando Viale, un format teatrale innovativo basato sulla pubblicità. I titoli degli eventi riflettono l’anima rock di IF!, come “Smells like teen spirit”, introducendo incontri dedicati ai giovani professionisti di domani. Francesca Corrado, Presidente di PlayRes e Fondatrice della Scuola di Fallimento, esplorerà l’importanza del fallimento nel processo creativo in un incontro intitolato “Il fallimento è rivoluzione: perché sbagliare fa bene.” Anche il mondo della letteratura troverà spazio, con la presentazione del nuovo libro di Doriano Zurlo, “Con le parole si fanno i miracoli,” che esamina il potere delle parole nel ridefinire la realtà. L’intelligenza artificiale entrerà in scena con Ravid Kuperberg, Partner & Trainer di Mindscapes, e Felice Arborea, Head of Content Media.Monks, che esploreranno il ruolo dell’IA nella creatività e nella personalizzazione dei contenuti.

La musica sarà protagonista dell’incontro “Meet me in the bathroom”, con i giornalisti Valeria Sgarella e Carlo Bordone che discuteranno delle rivoluzioni rock degli anni 2000. Un altro evento musicale interessante sarà “Vedo la gente vincere”, con Gianni Miraglia. IF! Festival dedicherà anche attenzione ai temi della responsabilità sociale e ambientale, con incontri e tavole rotonde focalizzati su argomenti come welfare aziendale, equità, diversità e inclusione. Nell’ottica della promozione della parità di genere, il festival ospiterà un incontro con Marianna Ghirlanda e Serena Di Bruno di DLVBBDO, che affronteranno il tema della rappresentazione della donna nei messaggi pubblicitari. Valentina Melis, insieme alla sociologa Chiara Saraceno e allo psicologo Massimo Giusti, parteciperà a una tavola rotonda intitolata “Respect, equity & rock’n’roll: riaffermare la cultura del rispetto di genere”. L’attenzione al sociale sarà evidenziata dalla Fondazione Libellula, che presenterà dati sulla discriminazione di genere sul luogo di lavoro.

Infine, IF! Festival rinnoverà la sua partnership con LifeGate, un punto di riferimento italiano per la sostenibilità, che compenserà l’impronta ambientale generata dall’evento mediante crediti di carbonio. Inoltre, ADCI e UNA presenteranno i prestigiosi ADCI Awards, celebrando la creatività italiana nella comunicazione. IF! Festival della Creatività 2023 si prospetta come un’esperienza unica per coloro che cercano ispirazione, innovazione e intrattenimento nell’ambito della creatività e della comunicazione.

Non resta che darvi appuntamento online, al Teatro Franco Parenti e ai Bagni Misteriosi per la celebrazione della creatività, degli errori e del Rock’n’Roll!