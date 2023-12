‘I creativi di Unieuro’, la serie su TikTok che svela i segreti del marketing e fa ridere

Via la pubblicità vecchia, dentro la pubblicità nuova. Più prodotto, ma senza esagerare perché “la gente scrolla”. Servono idee fresche per il Black Friday, però attenzione a non risultare cringe, e così via, riunione dopo riunione, giorno dopo giorno nella vita di Anna e Melo, i protagonisti di I creativi di Unieuro.

La serie, pubblicata su TikTok e YouTube, è composta da dodici episodi da un minuto l’uno e racconta in modo leggero e auto-ironico il lavoro dietro le quinte degli autori dei contenuti digital, Anna e Melo appunto, tra inevitabili vuoti creativi, deadline incombenti e improvvisi colpi di genio.

«La parola chiave è surfare», dice a un certo punto l’account Lucia alle due giovani menti: surfare sulle idee, tra i meme, sui trend del momento per conquistare tutti, a partire proprio dalla community di TikTok, stando attenti al ritmo dei video e a come vengono presentati i prodotti.

Ma Anna e Melo non sono soli: nella serie I creativi di Unieuro compaiono infatti anche special guest come Andrea Delogu, lo chef con mullet e baffetti Edoardo Franco, un dinosauro e quello che il boss Lucia definisce il “goat” di TikTok: Gerry Scotti, dove ovviamente la parola inglese non significa capra, bensì è l’acronimo di Greatest of All Time, il numero uno di tutti i tempi sulla piattaforma.

Il risultato? «Ci sta!», per citare uno dei tormentoni di Anna e Melo. E come se ci sta, ve la consigliamo vivamente: ricca di citazioni social e cinematografiche, “I creativi di Unieuro” è una vera e propria serie davvero godibile e spassosa.