Huawei, presentati in Italia i nuovi prodotti per HarmonyOS

Dopo l’annuncio in streaming mondiale la scorsa settimana, ieri Huawei ha presentato in Italia i suoi nuovi prodotti: la serie Huawei Watch 3 e due nuovi tablet Huawei MatePad Pro e Huawei MatePad 11. Tutti basati sul nuovo sistema operativo HarmonyOS 2 e sulla strategia 1+8+N annunciata dall’azienda due anni fa – in cui l’1 rappresenta lo smartphone, l’8 i device che migliorano l’esperienza di utilizzo dello smartphone e la N è il layer di estensione della Seamless AI Life Experience.

HarmonyOS utilizza la tecnologia distribuita per spacchettare in modo flessibile il software di sistema e combinare tra loro dispositivi precedentemente indipendenti in un super-dispositivo coeso e olistico, che integra tutto l’hardware e le risorse per sfruttare liberamente le capacità dei singoli prodotti che ne fanno parte in base alle esigenze dell’utente.

La serie di smartwatch Huawei Watch 3, che vanta una batteria ultra potente, sistemi di monitoraggio della salute di livello professionale e connettività indipendente, è già disponibile in preordine in Italia e presenta app sviluppate a livello locale con una serie di partner, tra cui RTL 102.5, Melarossa, eSound, Zucchetti, Tutto il Calcio, Petit Bambou e Komoot. Si va dalla app di live radio a quella per seguire i campionati di calcio, dai un gestionale per il lavoro a una app per ascoltare la musica e creare playlist, fino a una app di fitness e dieta. Oltre a questi partner, Huawei sta lavorando per costruire un ecostistema sempre più ricco insieme ai maggiori produttori di device tecnologici in Europa.

I nuovi prodotti sono stati presentati in diversi scenari di Internet of Things legati alla vita di tutti i giorni: quello di una smart home, di uno smart office, quello dei viaggi e della salute e quello dell’intrattenimento. Lo scopo era mostrare come l’esperienza di utilizzo dei device fosse in grado di migliorare tutte queste attività.

“Siamo circondati da un numero elevato di dispositivi smart che troppo spesso non offrono un’esperienza utente altrettanto intelligente”, ha detto Stephen Duan, General Manager di Huawei Consumer Business Group per l’Italia. “HarmonyOS è progettato per superare questo gap, fornendo un linguaggio comune che permette a tutti i dispositivi di connettersi e collaborare tra loro offrendo una user experience più efficace, fluida e sicura”.