Huawei lancia l’iniziativa NEXT-IMAGE 2020

Una iniziativa che porta al centro la fotografia: Huawei ha lanciato NEXT-IMAGE 2020, la più grande competizione mondiale per device HUAWEI/HONOR. Non solo un semplice concorso, ma un modo per celebrare la creatività e renderla promotrice di positività che, resa possibile e condivisibile grazie alla tecnologia che permetterà alle persone di sentirsi unite, anche se fisicamente distanti.

“Con questo progetto chiediamo ai creatori di tutto il mondo di realizzare nuovi scatti utilizzando le proprie capacità creative, e condividere così le loro immagini più belle, ovunque si trovino. HUAWEI NEXT-IMAGE 2020 vuole utilizzare il potere positivo della creatività per riunire il mondo” ha detto Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.

Cinque le categorie stabilite dal brand per celebrare la bellezza e il potere positivo della creatività e mettersi alla prova per tentare di prendere parte alla selezione finale di NEXT-IMAGE Awards HUAWEI Community Sub-Arena di livello internazionale e vincere i premi in denaro fino a $ 10.000. In Italia le cinque categorie vanteranno come capisquadra volti noti: Mariano Di Vaio (Storyboard), Giulia De Lellis (Ritratti), Andrea Damante (Scatti notturni), Beatrice Valli (Salve,vita!), Marco Fantini (Scatti a distanza).

Tutte le persone che desiderano partecipare al concorso avranno inoltre la possibilità di lasciarsi ispirare e consigliare dalle masterclass digitali disponibili sulla Community Huawei di Stefano Guindani, fotografo di respiro internazionale, Technical Coach del Team Italiano di NEXT-IMAGE.

I vincitori del NEXT-IMAGE Awards HUAWEI Community Sub-Arena di livello internazionale saranno decretati dai migliori del settore. La giuria dell’edizione 2020 è composta da:

Steve McCurry, vincitore di numerosi premi, tra cui una Robert Capa Medal, gli NPPA ( National Press Photographer’s Award) e quattro Jose Awards. È considerato il miglior rappresentante vivente di cultura e arte francese. La sua fotografia “Afghanistan Girl”, conosciuta in tutto il mondo, è diventata una vera e propria icona nella storia della fotografia moderna.

Elizaveta Porodina, è una celebre ritrattista di moda russa ed esponente di punta della fotografia di moda sperimentale e di belle arti. Riconosciuta in tutto il mondo per il suo tratto distintivo: l’utilizzo di forme alternative e colori accattivanti.

Reuben Krabbe è un fotografo canadese di sport estremi, utilizza tecniche di fotografia creativa per scattare foto polarizzate e soggetti particolari come le eclissi solari. Con il suo estro, Krabbe donerà energia e nuovi interessanti criteri di giudizio ai suoi colleghi.

Karolina Henke è una nota fotografa svedese, con una narrazione visiva e un’identità artistica unica. Henke gode di un grande prestigio nel settore, soprattutto nel campo della fotografia internazionale di moda e d’arte.

Adrew Garrihy, Global Chief Brand Officer di Huawei Consumer Business, e Li Changzhu, vice Minister of Consumer Strategy Marketing department of HUAWEI CBG, presenzieranno e aiuteranno la giuria nella selezione delle opere vincitrici.

Tutte le info per partecipare sul sito ufficiale.