Huawei: arrivano in Italia le i nuovi Freebuds Pro, Watch Fit, Watch GT 2 Pro e Matebook 14

Sono tanti i nuovi prodotti Huawei che debuttano nel nostro mercato. Dai nuovi auricolari agli smartwatch, l’azienda leader punta a una nuova gamma di dispositivi implementati per migliorare la vita di tutti i giorni degli utenti.

«Siamo orgogliosi di dimostrare concretamente ai consumatori il nostro impegno affinché la tecnologia di Huawei sia alla portata di tutti, in ogni momento della loro vita quotidiana, dal lavoro, allo sport, allo svago. Grazie alla Seamless AI Life Experience, gli utenti possono connettere i dispositivi tra loro con estrema facilità e godere di un’esperienza di utilizzo smart senza soluzione di continuità. I nuovi device Huawei rispondono, infatti, alle esigenze dei nostri utenti che chiedono device performanti ma anche iperconnessi. Continueremo a lavorare affinché il nostro ecosistema diventi sempre più ricco e offra servizi e prodotti utili per la vita di tutti i giorni» – commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

Ma vediamoli nel dettaglio:

HUAWEI FreeBuds Pro

I nuovi auricolari Huawei True Wireless Stereo (TWS) , primi con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, sono da disponibili in pre-ordine. Tra le nuove features le Modalità Aware e Voice Mode1 che utilizzano i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno quando attraversano la strada o stanno parlando. La possibilità di connettere gli auricolari con due device contemporaneamente – Android, iOS o Windows – consente agli utenti di passare senza problemi da un dispositivo all’altro, indipendentemente dal brand.

HUAWEI FreeLace Pro

Huawei FreeLace Pro, l’evoluzione delle precedenti HUAWEI FreeLace, di cui ereditano il look, sono gli auricolari TWS Huawei che promettono un’esperienza audio decisamente notevole. La cancellazione attiva del rumore ibrida degli auricolari è in grado di eliminare fino a 40 dB di interferenze. Capace di creare silenzio assoluto e audio di qualità top, Huawei FreeLace Pro consente di godere della propria musica nella pace più totale. Nuova anche la batteria.

HUAWEI WATCH FIT

Il primo smartwatch ad includere un vero personal trainer animato, con 12 workout e 44 dimostrazioni di postura. Grazie ai corsi di fitness animati individuali, gli utenti potranno allenarsi con un vero e proprio trainer, senza bisogno di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo. Lo smartwatch si occupa inoltre di fornire all’utente funzioni complete per il suo benessere, come il monitoraggio della SpO2 con cui tiene traccia della saturazione di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del livello dello stress – suggerendo all’utente esercizi di respirazione per rilassarsi – e la gestione del ciclo mestruale, segnalandone l’arrivo e i giorni fertili. Huawei Watch Fit è inoltre in grado di incoraggiare gli utenti a esplorare nuove forme di esercizio fisico grazie ad una ricca suite di feature tra cui corsi di fitness animati, nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio dei parametri e del proprio benessere.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro ha un design minimal ma robusto, perfetto anche per gli sport più estremi grazie al telaio in titanio e al quadrante in zaffiro. Si può scegliere tra oltre 200 opzioni diverse per la personalizzazione del quadrante. Grazie alla funzione Huawei Share OneHop Watch Face, sarà possibile trasferire rapidamente le immagini dalla galleria fotografica dello smartphone sullo smartwatch o collegare istantaneamente i due dispositivi. Ci sono inoltre più di 100 modalità di allenamento tra cui scegliere. Migliorata anche la funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca.

HUAWEI MateBook 14 AMD

Nuovo display (FullView 2K da 14’’) e nuovo processore mobile 7nm AMD Ryzen™ 4000 H-Series, 16G di RAM. Huawei Matebook 14, con un peso di soli 1,49 kg circa8, Huawei MateBook 14 è il notebook ideale per gestire lavori che implicano una forte sensibilità al colore. Senza dimenticarsi della durata della batteria, implementata. Con Huawei Share Multi-screen Collaboration, gli utenti possono trascinare i file da un device all’altro e visualizzare i contenuti salvati nello smartphone direttamente sul laptop, per una collaborazione senza soluzione di continuità tra tutti i dispositivi e un accesso alle app e alla navigazione senza interruzioni.

Tutti i prezzi e le disponibilità sono sul sito ufficiale.