Hai mai volato a Sanremo?

Sì, viaggiare. Sì, cantare. Sì, volare. Ogni viaggio ha la sua indimenticabile colonna sonora e ogni esperienza vissuta viaggiando può essere fonte di spunti e idee per nuove canzoni e future hit.

Sono proprio questi, la musica e il viaggio, gli argomenti al centro delle interviste con alcuni degli artisti attesi sul palco dell’Ariston, protagonisti del progetto nato in partnership tra SiVola – unico tour operator specializzato in viaggi di gruppo a Sanremo 2024 – e Warner Music Italy.

Casa SiVola, lo spazio allestito presso il Miramare The Palace Hotel di Sanremo, ospiterà una serie di cantanti in gara al Festival: ognuno di loro racconterà in un’esclusiva e divertente chiacchierata il proprio punto di vista sul rapporto tra scrivere canzoni, ascoltare musica e viaggiare.

“Hai mai…?”, è così che inizieranno le interviste agli artisti: tutte le domande avranno infatti questo incipit e saranno pescate una dopo l’altra da un box, generando un imprevedibile effetto sorpresa e svelando dunque aspetti inediti della vita on the road dei cantanti incontrati.

«Casa SiVola è uno spazio con il quale vogliamo trasmettere la nostra idea di viaggio di gruppo», spiega Sergio De Luca, CEO della travel company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo: «Offriamo a chi sceglie di partire con noi esperienze immersive ed emotive».

L’azienda è nata nel 2019 dall’idea di cinque travel influencer e, dal primo viaggio venduto nel 2020, ha registrato 316 partenze per un totale di 10.000 passeggeri.

Quello di Casa SiVola a Sanremo è un ulteriore tappa del viaggio intrapreso dal tour operator in partnership con Warner Music Italy: su Spotify sono disponibili infatti delle playlist nate dall’incontro tra le due realtà, compilation ricche di canzoni in linea con le mete di viaggio SiVola.

I successi selezionati costituiscono l’ideale colonna sonora per gli itinerari scelti dalla community SiVola: sono brani che si legano indissolubilmente ai momenti unici vissuti nel corso di ogni viaggio e ogni canzone sarà per sempre il souvenir di un’esperienza irripetibile.

Ci vediamo a Casa SiVola.