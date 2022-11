Guida definitiva allo Xiaomi Black Friday

Ci sono dei momenti in cui fare acquisti non è solo un piacere o un bisogno, ma anche una scelta razionale ed intelligente. Uno di questi momenti è il Black Friday che negli anni si è evoluto fino a diventare un appuntamento fisso – e molto atteso – del nostro calendario, un momento in cui poter recuperare un po’ di acquisti lasciati in attesa durante i mesi precedenti, ma anche un’occasione per approfittare di scontistiche e promozioni speciali ideali per togliersi dei vizi o recuperare alcune mancanze.

Xiaomi, azienda leader al mondo nel settore degli smartphone e dell’elettronica di consumo, non poteva quindi perdere occasione per mettere in atto, oggi più che mai, la propria visione, ovvero quella di essere amica dei propri utenti per essere “l’azienda più cool nei loro cuori”. Per questa ragione, lo Xiaomi Black Friday durerà ben oltre la sola giornata di venerdì, ma bensì tutto il weekend, fino al 27 novembre, con una serie di sconti vantaggiosi per tutti gli amanti della tecnologia. Trovate tutto su mi.com e po.co. Inoltre dal 18 al 28 novembre, nella pagina dedicata di Amzon a Xiaomi, è possibile trovare importanti occasioni.

Vi abbiamo quindi selezionato alcuni prodotti imperdibili di Xiaomi per questo Black Friday:

Xiaomi 12 e Xiaomi 12X

Gli smartphone per gli appassionati di fotografia, moda e stile: Xiaomi 12 (8GB+12GB) sarà in vendita a 559,90€ invece che 799,90€, mentre Xiaomi 12X da 699,90€ passerà a 529,90€.

Xiaomi TV Q2 50’’, Xiaomi TV Q2 55’’ e Xiaomi TV Q2 65’’

Le televisioni dell’azienda cinesi ideali per un inverno di film e serie tv. I costi? Disponibili rispettivamente a 549,90€ anziché 599,90€, 649,90€ anziché 699,69€ e 799,90€ anziché 899,90€, con in regalo un Mi Smart Speaker.

Redmi Pad (4GB+128GB) e Xiaomi Book S 12.4’’

La new entry dei tablet di Xiaomi disponibile a 269,90€ e il tablet 2in1 a 549,99€ anziché 699,99€.

Xiaomi Smart Band 7 3 Xiaomi Watch S1 Active

Buone notizie anche per gli appassionati di sport e moda: Xiaomi Smart Band 7 Pro sarà disponibile a 89,99€ nelle varianti Ivory e Black , mentre Xiaomi Watch S1 Active nelle colorazioni Ocean Blue, Moon White e Space Black, a 159,99€ anziché 199,99€.

Robot Vacuum-Mop 2 Pro White e Mi Robot Vacuum-Mop P

I robot per la pulizia della casa rispettivamente a 259,99€ e 249,99€ in versione white e a 299,99€ e 259,99€ in versione black.

Mi Smart Air Fryer

La friggitrice ad aria da 3,5 litri per cucinare in modo rapido e sano senza rinunciare al gusto. Prezzo? 89,99 invece di 119,99€.