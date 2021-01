Guarda lo shooting che Rankin e Stefflon Don hanno realizzato con il nuovo Samsung Galaxy S21

Samsung ha svelato una speciale raccolta di immagini e contenuti social scattati dal celebre fotografo Rankin con il nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Il progetto ha visto la collaborazione di Samsung e Rankin con la rapper, cantante e compositrice britannica Stefflon Don. Risultato? Uno shooting fotografico che rende omaggio alle donne degli anni ’80 che hanno ispirato musiciste come la Don, che hanno provocato un cambio culturale e che hanno aperto la strada a una nuova generazione di innovatori.

Lo spirito degli anni ’80 si fonde con l’energia dei social media: Rankin e Stefflon Don hanno giocato a ricreare un’era senza tempo con immagini, video e contenuti per Instagram e TikTok. Guardate qui:

I social media hanno dato vita a nuove forme d’arte e un’intera generazione di utenti social si impegna a creare, vedere e condividere esperienze sui propri dispositivi. Con questo progetto, Rankin ha voluto seguire questo trend, facendo leva sulla potenza dell’ultimo Galaxy. «Il mio processo creativo parte dall’esplorazione di nuove tecniche e metodologie per dar vita a contenuti rivoluzionari. In questo progetto ho avuto l’opportunità di raggiungere un nuovo livello di creatività rimanendo fedele alla mia etica. Ho potuto fare quello che amo proprio su uno smartphone: creare, scattare, editare e produrre contenuti perfetti per i social, in un modo che mi ha permesso di innovare il mio lavoro a un livello che non credevo possibile. Sono molto orgoglioso di aver potuto rendere omaggio alle icone degli anni ’80 che mi hanno ispirato per aver saputo esprimere liberamente la propria unicità e che ancora oggi ispirano le giovani generazioni».

Stefflon Don ha aggiunto: «Lavorare con Samsung e Rankin per celebrare l’incredibile stile e l’energia delle artiste che mi hanno preceduta è stata un’opportunità eccezionale».

Il tutto è stato reso possibile grazie alla fotocamera di Galaxy S21 Ultra 5G e alla funzionalità Fermo Immagine 8K, grazie al quale Rankin ha potuto facilmente ottenere foto in alta risoluzione dalle riprese video, conservando ogni dettaglio. Inoltre, la feature Vista da Regista permette di visualizzare, cambiare e selezionare lo scatto migliore per meglio rappresentare il look & feel degli anni ’80. Rankin ha potuto registrare video contemporaneamente con la fotocamera frontale e con quelle posteriori per mostrare le proprie reazioni in tempo reale grazie a Doppia Registrazione, nonché vedere l’anteprima, cambiare angolazione e zoomare su Stefflon Don senza perdere alcun dettaglio dell’azione grazie a Anteprima Live. Infine, lo Space Zoom 100x ha permesso di scattare foto più ravvicinate e stabili.

Galaxy S21 Ultra 5G è l’ultimo capitolo della storia della serie Galaxy S. Arriva in tre differenti modelli: Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G – top di gamma – e Galaxy S21 Ultra 5G.

Per maggiori informazioni sulla serie Galaxy S21 è possibile visitare il sito ufficiale.