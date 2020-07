Guarda la nuova opera di Banksy nella metropolitana di Londra

Banksy è tornato. Il tema della sua ultima opera è il coronavirus – non è la prima volta che lo tratta, già durante la quarantena, forzato a stare chiuso in casa, aveva trasformato in un’opera d’arte il suo bagno. Questa volta il set è un treno della metropolitana di Londra, come mostra un video pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui si vede anche il backstage dell’opera.

Quindi abbiamo tutto un repertorio di topi impegnati in tutte quelle attività che durante quest’emergenza sanitaria sono diventate il modo migliore per farti guardare con sospetto, come ad esempio starnutire. Oppure, topi che usano le mascherine come paracadute per planare dal soffitto del treno. O ancora, un topo writer che scrive “Banksy” su un muro del vagone, come una specie di firma.

Insomma, potete vedere il video qui sotto – così vi fate anche un’idea di come lavora Banksy.