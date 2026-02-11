glo Hilo porta Mahmood all’Armani Privé: il racconto della secret night milanese

Sembrava una serata come tante all’Armani Privé di Milano, eppure nell’aria c’era qualcosa di diverso, sarà stato il brivido dell’Olimpiade in arrivo. Poi è scoccata la mezzanotte, le luci si sono abbassate, sul palco è salito a sorpresa Mahmood. Nessuna anticipazione, nessun annuncio sui social, tutto è accaduto sotto i nostri occhi all’improvviso, in quel momento abbiamo scoperto di essere finiti in una delle secret night targate glo Hilo, il format che porta la musica live dove meno te lo aspetti.

Il live si è aperto con i brani più significativi, per poi andare dritto con i brani più rappresentativi della discografia di Mahmood, la tripletta composta da Soldi, Personale, Ra ta ta. Il tutto a pochi metri dal pubblico, anzi, quasi in mezzo al pubblico, gettato letteralmente dentro le rapide musicali e sonore dell’artista grazie anche all’atmosfera intima dell’Armani Privé.

Un evento tanto inaspettato quanto memorabile, una serata che si inserisce nel percorso avviato da glo in occasione del lancio dei dispositivi glo Hilo e glo Hilo Plus, con l’idea di costruire esperienze che coinvolgano il pubblico attraverso la musica dal vivo. La scelta di Milano e la collaborazione con Mahmood vanno in questa direzione: una città che è punto di riferimento culturale, un artista che esprime un’identità forte e un linguaggio contemporaneo. «Realizzare qui una secret night insieme a un artista del calibro di Mahmood è la dimostrazione di come la musica e il nostro brand possano farsi portavoce di valori come connessione, positività e innovazione », ha commentato Simone Masè, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia.

In questo contesto speciale abbiamo avuto modo di scoprire Hilo, il dispositivo più avanzato mai creato da glo. Frutto di un’importante ricerca tecnologica, glo Hilo è progettato per un nuovo ecosistema di stick Made in Italy realizzati nell’A Better Tomorrow Innovation Hub di Trieste e garantisce un utilizzo intuitivo e altamente performante. glo Hilo introduce Turbostart™, una tecnologia esclusiva che combina onde infrarossi e riscaldamento a resistenza per garantire un gusto intenso e costante.

Il display Easyview™ semplifica ogni interazione, nella versione Hilo Plus – il dispositivo a due pezzi – il display è touchscreen rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più semplice e intuitiva. glo Hilo Plus integra inoltre la funzione Easyswitch™ che consente di scegliere tra due modalità d’uso del pennino, con o senza custodia di ricarica, per un utilizzo più flessibile. Il tutto racchiuso in un design moderno e disponibile in sette colori distintivi: Perla, Smeraldo, Rubino, Oro, Nero, Blu e Viola. Ovviamente noi di Rolling non potevamo che averlo nella versione Rubino.