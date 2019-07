Glo ha portato l’innovazione nel cuore di Catania insieme a Elodie

Una serata di musica, innovazione e design, un party esclusivo con cui cambiare la serata con un click: insieme a glo siamo stati a Catania, al Levante, con un’ospite speciale.

L’evento è stato una vetrina d’eccezione con cui glo ha raccontato al pubblico le sfide che il brand affronta ogni giorno nel percorso per cambiare il mercato del tabacco. Infatti, grazie a visual effect e a un lavoro di sound design progettato nei minimi dettagli, gli invitati alla serata si sono immersi in un’esperienza sensoriale a 360 gradi in cui provare in prima persona il claim “Basta 1 click per cambiare”. Il suono si è incrociato con le luci, l’interattività con gli aromi e i colori di redberry e mint, tutto in continuo cambiamento, bastava un click perché l’Experience Room costruita da glo al Levante cambiasse.

Una vera e propria esperienza sensoriale, insomma, che rispecchia il concept di glo: un dispositivo semplice, intuitivo e rivoluzionario, che trasforma il consumo del tabacco attraverso un click con cui scoprire nuovi sapori e ampiezza della scelta, ovviamente riducendo il potenziale di rischio.

Ma le sorprese non finiscono qui, parlavamo di un’ospite speciale. Infatti con noi è venuta anche Elodie, una delle artiste più eclettiche e interessanti del panorama musicale italiano e che meglio rispecchia, con la sua personalità e con la sua voce, il desiderio continuo di innovazione che da sempre guida glo.

Da Nero Bali alle cover di Sing it back e Bohemian Rhapsody, da Pensare Male all’ultimo singolo Margarita: Elodie si è presa la scena, regalando al pubblico del Levante la ciliegina sulla torta di una serata speciale, primo assaggio delle iniziative con cui glo costellerà Catania nei prossimi mesi, cambiando man mano il volto della città, sempre attraverso un click.

