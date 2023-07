Gigi Hadid arrestata e rilasciata alle Cayman per possesso di marijuana

Gigi Hadid è stata arrestata alle Cayman, dov’era in vacanza, per possesso di marijuana. È successo la scorsa settimana, ma si è saputo solo ieri.

Dopo l’arrivo alle Isole Cayman con un volo privato, i bagagli di Hadid e di un’amica sono stati perquisiti. Sono stati trovati «ganja e strumenti per il consumo», secondo quanto riporta il Cayman Marl Road. Le due sono state arrestate per «sospetta importazione di ganja e di strumenti utilizzati per il consumo» e portate in un centro di detenzione.

Rilasciate su cauzione, il 12 luglio hanno preso parte a un’udienza in tribunale. Si sono dichiarate colpevoli e hanno pagato una multa di 1000 dollari.

«Gigi viaggiava con marijuana acquistata legalmente a New York dietro prescrizione medica», ha detto a Rolling Stone un rappresentante della modella. «Dal 2017 è legale, per uso medico, anche a Grand Cayman. La sua fedina penale rimane pulita e si è goduta la vacanza sull’isola».

Effettivamente Hadid non sembra turbata dal piccolo incidente a giudicare dalle foto che ha postato su Instagram dopo la notizia dell’arresto: «Tutto è bene quel che finisce bene».