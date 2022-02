Galaxy S21 FE 5G: il nuovo nato di casa Samsung pronto ad affrontare sfide anche ad alta quota

Si chiama Galaxy S21 FE 5G e non è solamente l’ultimo smartphone di Samsung, ma un desiderio che si realizza. Un device pensato per rispondere alle esigenze e ai desideri dei fan pronti per streammare, essere connessi 24/7 ma, soprattutto, condividere foto HD e video da urlo delle loro prestazioni in qualsiasi momento.

Per dimostrarlo ha deciso di metterlo alla prova anche nelle situazioni più estreme come il Burton Mountain Mash, l’evento dedicato agli snowboard addicted che animerà Madonna di Campiglio dal 2 al 6 febbraio 2022.

Qui, tra neve, tavole e trick, saranno sfruttate a pieno le potenzialità dello smartphone che permetterà di scattare foto e video di livello professionale. Lo smartphone, infatti, sarà compagno di avventure e sfide di due atleti italiani dello snowboard: Alberto Maffei, classe 1995, e Emil Zulian, classe 1997.

Saranno loro, infatti, a raccontare l’evento attraverso le immagini realizzate con il Samsung Galaxy S21 FE 5G, il tutto grazie alla tripla fotocamera con FlashLED, con Grandangolo 12 MP Dual Pixel Camera, HDR automatico a cui si aggiunge la fotocamera con HDR automatico e Selfie Flash per immortalare tutti gli istanti della Burton Mountain Mash.

Nessuno dei momenti della competition di Madonna di Campiglio andrà perso, grazie anche alla feature “Doppia Registrazione” con cui alternare le fotocamere durante la ripresa o registrare in contemporanea entrambe le immagini. Un vero strumento professionale, tanto da essere stato utilizzato per la realizzazione di foto e video in volo attraverso l’uso di droni ad hoc.

Ma il Samsung Galaxy S21 FE 5G è anche molto di più perché è stato studiato e realizzato sulle richieste e delle esigenze dei suoi fan e user. A partire dalla batteria più resistente e dalla ricarica Super Fast da 25W, che permette di ricaricare di oltre il 50% in soli 30 minuti; perfetta per supportare le prestazioni del display Dynamic Amoled 2X che mostra colori vividi, vivaci e brillanti anche all’aperto o quando la luce eccede.

Disponibile in quattro colori: Olive, Lavender, White e Graphite, a partire da 769 €.