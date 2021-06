Futura x Cinelli, la collezione perfetta per gli amanti del ciclismo

Leonard Hilton McGurr, in arte Futura, è un leggendario street artist newyorkese. Ha comiciato a dipingere negli anni Settanta quando il genere ancora non esisteva e ha contribuito a crearlo, diventandone un punto di riferimento. Alla fine degli anni Ottanta le sue opere si mescolavano a quelle di mostri sacri come Keith Haring, Jean-Michel Basquiat e Kenny Scharf. Negli anni Novanta è passato al designa, aprendo il suo studio e lavorando con marchi come Nike, Supreme, Levi’s.

Adesso Futura e il suo studio, Futura Laboratories, hanno creato una collezione con Cinelli, altrettanto leggendario marchio legato al ciclismo di proprietà di Columbus, l’azienda che ha prodotto le bici usate da campioni di questo sport come Coppi, Anquetil, Merckx, Moser, Oersted, Gimondi, Merckx, Hinault, LeMond e Roche. E non è una collaborazione “strana” perché Futura è anche lui un ciclista fanatico.

“Il mio amore per il ciclismo è iniziato quando ero un bambino. Alla fine degli anni Ottanta facevo il corriere in bicicletta a New York City su una fissa. Nei decenni successivi, e dopo aver accumulato migliaia di chilometri, ho seguito costantemente i Grandi Giri e sono sempre stato un fan di questo sport appassionante. L’opportunità di creare un kit per Cinelli è più di un sogno che diventa realtà: è un dono di Dio”, ha dichiarato l’artista. La mente dietro la collezione è quella di Antonio Colombo, milanese, alla guida di Columbus e Cinelli ma anche gallerista e collezionista d’arte, proprietario di una delle collezioni artistiche più interessanti sul tema del ciclismo.

La collezione Futura Laboratories x Cinelli è destinata alla performance, in città e non solo. Made in Italy con packaging ecologico (in carta per i cappellini, in plastica 95% bio-based e 100% riciclabile per tech tee e bib shorts), si compone di 10 pezzi in edizione limitata, con tre diversi design creati da Futura Laboratories: Spiral, Domestiq e Noseeum.

Nel Futura Spiral Cap, il gesto iconico di Futura si fa spirale e veste il cap Cinelli, a sua volta icona dei rider nel mondo. Nella Futura Spiral Tech Tee, l’iconica spirale di Futura incontra la funzionalità della tech tee Cinelli: alta traspirabilità e tessuto elastico che segue i movimenti del corpo, tasca posteriore invisibile e tag ad alta visibilità. Il Futura Domestiq Cap celebra un personaggio fondamentale dell’epopea del grande ciclismo: il gregario, domestique in inglese, che lavora per il capitano. I Futura Domestiq Bib Shorts hanno tasca e dettagli hi-visibility per una maggiore sicurezza sulla strada. Nella Futura Domestiq Jersey F la narrazione Domestiq si fonde con il ciclismo urbano tanto familiare a Futura in un jersey racing leggero e ricco di dettagli tecnici. E nella Futura Domestiq Tech Tee ritroviamo la caratteristica di alta traspirabilità e il tessuto elastico che asseconda i movimenti del corpo.

La collezione è una manna dal cielo per tutti gli appassionati di ciclismo. È in edizione limitata, disponibile online solo sui siti di Cinelli Official Store, Futura Laboratories, OneBlockDown Online Store e Bicycle Film Festival Store e in vendita al dettaglio solo nei negozi Oneblockdown di Milano e Roma.