Four Roses On The Rock è musica per le vostre orecchie

Chi ha avuto modo di girare gli Stati Uniti più profondi lo può testimoniare: in Kentucky il whisky Four Roses e la musica sono di casa. Fin dai tempi in cui era una sterminata prateria solcata da pionieri e cowboy, ha accolto alcuni tra i più noti musicisti della tradizione americana, dando perfino il nome a uno dei generi più identificativi del Paese, il bluegrass (dall’omonima regione). Scorrendo i secoli in avanti, la situazione non cambia: ce n’è davvero per tutti i gusti, dalle voci raffinate e senza tempo di Loretta Lynn e Rosemary Clooney a ben due dei Backstreet Boys, Kevin Richardson e Brian Littrell, fino ad arrivare a Billy Ray Cyrus, il padre di Miley.

A rendere orgogliosi gli abitanti dello Stato in questione, però, sono soprattutto i suoi rocker: gente come Chris Stapleton, Cage the Elephant, My Morning Jacket, Slint e tanti altri. Il loro è un sound deciso, ruvido e corposo che ha lo stesso sapore dei drink tipici di quelle parti, come Four Roses, un marchio di whisky bourbon puro distillato a Lawrenceburg e imbottigliato a Cox’s Creek, nel cuore del Kentucky. Partito come una piccola attività di famiglia nel 1888, è oggi uno dei brand di whisky più famosi e premiati al mondo, con dieci ricette artigianali uniche nel loro genere, tramandate da generazioni. Saldamente radicato nella tradizione, Four Roses mantiene anche uno sguardo attento verso il futuro: e proprio nell’ottica di aprire le porte a nuove energie e sonorità, e per celebrare questa felice unione tra chitarre e botti invecchiate, nasce Four Roses on the Rock, un contest che si rivolge agli artisti e alle band emergenti.

In palio non c’è un semplice premio simbolico: Four Roses si impegnerà infatti a supportare lo sviluppo discografico della carriera del vincitore, attraverso una partnership con la sua agenzia ed etichetta appena lanciata, Vision & Connection, e in collaborazione con Sony Music Entertainment Italia. Rolling Stone, media partner dell’iniziativa, documenterà passo dopo passo questa avventura. Four Roses On The Rock darà la possibilità ad artisti e band (già selezionati nelle fasi preliminari, che si sono svolte nei mesi di marzo e aprile 2022) di esibirsi dal vivo davanti a una giuria di esperti del settore. Il 9 maggio, inoltre, il/i vincitore/i avrà anche l’occasione di suonare sul palco dell’Apollo in occasione di Dirty Mondays, la migliore serata rock di Milano da ormai dieci anni.