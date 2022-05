Four Roses on the Rock: a vincere è la buona musica

Una “battle of the band” vecchia scuola, ma dal sapore fresco e innovativo grazie al sound dei migliori artisti rock emergenti italiani: si è chiuso così, con una giornata di performance live e una serata di festa, il contest Four Roses on the Rock. L’iniziativa è stata lanciata da Four Roses, lo storico brand di whisky bourbon puro, distillato in Kentucky fin dal 1888: tra i più famosi e premiati al mondo, è noto per la cura dell’artigianalità e per la sua costante attenzione al futuro e a tutti i suoi scenari.

Il 9 maggio dieci artisti e band si sono esibiti al Moonhouse Music di Milano, davanti a una giuria d’eccezione (composta da esponenti di Sony Music Entertainment, Vision and Connection e Rolling Stone), per aggiudicarsi il premio finale di Four Roses on the Rock: la distribuzione di due singoli e l’opportunità di produrre un album con Vision & Connection e Sony Music Entertainment Italia. Il vincitore è il ventisettenne bresciano Kurt Royce , che insieme alla sua band ha presentato due canzoni (una in italiano e una in inglese) dalle sonorità genuinamente rock, con sfumature pop-punk.

La serata si è poi conclusa all’Apollo, dove Kurt ha avuto la possibilità di esibirsi sul palco di Dirty Mondays, la migliore serata rock della città: per brindare in suo onore, quattro iconici cocktail firmati Four Roses, di cui vi riproponiamo la ricetta per le vostre serate da mixologist casalinghi.

FOUR ROSES APPLE ROSE

5cl Four Roses Bourbon

10cl Apple juice

2 dash Angostura

FOUR ROSES ROSEY MULE

5cl Four Roses Bourbon

10cl Ginger beer

1,5cl Succo di lime

FOUR ROSES KENTUCKY LEMONADE

5cl Four Roses Bourbon

10cl Lemon soda

FOUR ROSES & COLA

5cl Four Roses Bourbon

10cl Coca-Cola

Un ringraziamento speciale a tutte le band e gli artisti partecipanti (Mr. Saintphilip, Merging Beats, Electric Cherry, Matteo Magni, Bluagata, ET//AL, ULTRAMEGAidk, Kurt Royce, Second Heart, Revel), Four Roses Bourbon