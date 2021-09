Videocittà 2021, viaggio nel festival della visione

«Con la quarta edizione di Videocittà siamo riusciti a tornare a fare produzione. Abbiamo vissuto le forti limitazioni imposte dalla pandemia come una sfida a fare di più e a fare meglio, abbiamo dovuto affrontare sforzi produttivi enormi per gestire flussi di pubblico e garantire a più di ottomila persone tra ragazze e ragazzi, donne e uomini di partecipare a Videocittà 2021 in presenza ed in sicurezza», spiega Francesco Dobrovich, direttore artistico di Videocittà.



Foto: Ufficio stampa Videocittà