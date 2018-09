Grazie al suo sistema fotografico avanzato - tripla fotocamera Leica, sistema Master AI e la tecnologia di stabilizzazione HUAWEI AIS - l'isola greca è più bella che mai. In attesa del nuovo "Mate 20", in arrivo a ottobre

In collaborazione con la sezione locale di Legambiente Puglia, influencer, giornalisti e volontari locali si sono dati appuntamento la mattina seguente il festival per ripulire un tratto di costa divenuto da qualche anno area protetta

Mare, tramonto e ottima musica. Abbiamo portato Ema Stokholma e Nicolò De Devitiis a Gallipoli per una grande festa sulla spiaggia a base di Corona, bella gente e una line-up pazzesca.

Tutti i colori di Espolòn

Per celebrare #Exposiciòn24h, l'iconico brand di tequila ha trasformato il naviglio milanese nel Dia de muertos, tra cocktail, musica e opere d'arte irripetibili. Le foto del party a base di cumbia, il 19 luglio scorso in via Corsico.