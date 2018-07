L'incredibile gallery del goal di Mandzukic

I fantastici quattro cuochi del rock insieme per un’iniziativa benefica promossa da Mastercard per il World Food Programme. Tutte le foto dell'esclusiva cena da Garage Italia a Milano.

Sono tantissime le facce del grande schermo che hanno celebrato l’apertura della prima boutique italiana di Oliver Peoples, il marchio di occhiali di lusso della Città degli Angeli, con un esclusivo cocktail party in Piazza di San Lorenzo in Lucina a Roma.

Sulla passerella del Metropolitan Museum è andata in scena la festa di moda dell'anno, tra sacro e profano: Rihanna diventa Papa, Katy Perry un angelo alato mentre Jared Leto e Lana Del Rey formano la sacra famiglia con Alessandro Michele.

Dazie Holt, Ivan Ravaioli, Paolo Bravini, Alessandro Bruzza e Davide Viganò, Campione del Mondo RedHook in carica. Pesa il quarto posto del caposcquadra, ma si torna dalla trasferta americana con tanta voglia di rivincita. Nella prossima tappa di Barcellona ci sarà da divertirsi, stay tuned.

Design Supermarket, le riflessioni di Niklas Jacob & co.

Il designer ha invitato 18 colleghi provenienti da 6 paesi diversi a riconsiderare, in maniera ironica, le regole del gioco. Le opere sono state esposte al Superstudio in via Tortona 27 durante la Milano Design Week.