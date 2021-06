Finalmente ci si può perdere dentro il Labirinto Borges

Il Labirinto Borges non ha bisogno di presentazioni. Nato nel 2011 e ispirato al racconto borgesiano Il giardino dei sentieri che si biforcano è una delle tante bellezze segrete di Venezia. Adesso, in occasione dei 35 anni dalla scomparsa dello scrittore e dei 10 anni dalla sua creazione, la Fondazione Giorgio Cini che lo gestisce ha deciso di aprirlo per la prima volta al pubblico, offrendo la possibilità di percorrerlo interamente. Fino a oggi, infatti, si era potuto ammirare solo dall’alto, dal terrazzo del Centro Branca.

Per accompagnare la visita è stato realizzata una colonna sonora, commissionata al compositore Antonio Fresa: una suite di 15 minuti da titolo Walking the Labyrinth, che suonerà nella audioguide multilingue dei visitatori lungo la passeggiata nel labirinto. Una composizione in quattro movimenti suonata dagli strumenti dell’Orchestra del Teatro La Fenice. Le musiche diventano anche protagoniste di un disco, The Borges Labyrinth & Vatican Chapels Live, A Soundtrack Experience che riunisce il brano per il labirinto di Borges e gli 11 brani scritti sempre da Fresa come colonna sonora delle chiese vaticane gestite sempre dalla Fondazione Giorgio Cini.

“Walking the Labyrinth è una suite in quattro movimenti che racconta la metafora dell’esistenza che scorre al contrario, vissuta attraverso l’evaporazione, la solidità, il caos e l’origine della vita”, ha raccontato Fresa. “È un brano costruito in sei quarti, come sei sono le pareti delle sale della biblioteca ideale immaginata da Borges. Il caos è il labirinto, il centro della vita e il turbinio della ricerca di sé nell’età più acerba e irrequieta. La principale cellula melodica assume ogni volta risoluzioni diverse, proprio a significare la biforcazione inconsueta che i sentieri del tempo possono prendere. Il quarto movimento è l’origine della vita, un suono digitale non organico che viene da lontano, una scintilla primordiale che arriva con un incedere ritmico e riporta alla condizione dell’innesco dell’esistenza, chiudendo il cerchio simbolico di tutta la composizione”.

Il Labirinto Borges è visitabile tutti i giorni escluso il mercoledì. Le visite si possono prenotare qui.