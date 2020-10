“Fermata Obbligatoria” la maratona social per la lotta all’HIV

Fermata Obbligatoria è una mini-maratona social (in streaming su Mymovies qui) che racconterà un viaggio per le vie di Milano con protagonisti Diego Passoni e Guglielmo Scilla, superando una serie di sfide. Durante questo viaggio i due protagonisti incontreranno cantanti, personaggi dello spettacolo, influencer, chef e via dicendo, con cui condivideranno performance, confronti e momenti di puro divertimento. Andrà in onda domenica 11 ottobre.

Il tema principale del progetto, però, è tutt’altro che leggero o allegro: la sensibilizzazione sull’intenzione da HIV e sui virus in generale – un tema molto attuale e che ci preoccupa un po’ tutti in questo momento. Sì, perché Fermata Obbligatoria fa parte del progetto Italy Bares, nato da un’idea di Giorgio Camandona – attore, danzatore e coreografo che da molti anni lavora nel panorama del musical – con lo scopo di sostenere economicamente Anlaids. E al termine del viaggio di Diego Passoni e Guglielmo Scilla il premio sarà un codice per poter vedere in streaming (sempre su Mymovies) La prima volta – lo spettacolo che ha segnato l’arrivo in Italia di Italy Bares e che è andato in scena a Milano il 12 ottobre 2019.

“Anlaids e le tante associazioni della società civile – che non si sono fermate nonostante le difficoltà economiche e ambientali – hanno bisogno dell’aiuto di tutti per non lasciare soli tutti coloro che in questi anni hanno ricevuto il loro sostegno”, si legge nel comunicato stampa che presenta il progetto. Questa maratona digitale è un modo per fargli arrivare quel sostegno.

Tra gli ospiti di Fermata Obbligatoria ci saranno personaggi come Paolo Kessissoglu, Elisa, J-Ax, Myss Keta, Tosca, Rudy Zerbi e molti altri. In parallelo, il viaggio di Diego Passoni e Guglielmo Scilla sarà accompagnato da alcuni collegamenti da uno studio di regia a Roma, dove ci saranno Elena Neri e Marco Stabile a presentare ospiti come Costantino della Gherardesca, Drusilla Foer, Francesca Taverni (performer ne La prima volta) e il medico Francesco di Gennaro.